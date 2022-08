Een grote bak met data kan je vergelijken met een bord spaghetti. Je kan er grote slierten van maken, je kan er heel veel saus overheen gieten, je kan het in kleine stukjes hakken. Je kan de data ook negeren, zoals te kort gekookte spaghetti: weg ermee.

Als sinds 1993 droom ik van een Audit Machine, bijna figuurlijk, een apparaat dat een beetje lijkt op de supercomputer in de film ‘Back to the Future’. Heel veel lampjes, snelle flitsen, rook uit de panelen en een soort van oliefilter op het apparaat. Uit dat filter steken kabels die verbonden zijn met tientallen laptops.

Uit het apparaat komt een soort polaroid praatplaat met alle auditbevindingen. Op een cartoonachtige manier, simpel, maar effectief gevisualiseerd. De Audit Machine pruttelt 24/7 zinvolle dingen uit.

Roeptoeteren

Binnen mijn team hebben we allemaal andere termen voor dezelfde droom: De Wasstraat, Happy Place, De Superportal. Er zijn talloze technieken te bedenken die geïntegreerd kunnen worden in een Audit Machine. Van ‘old-school’ data-analyse tot process mining, van Python tot inzet van hyper smart statistiek en kunstmatige intelligentie.

Het is ook heel leuk om over de Audit Machine te roeptoeteren. ‘Onze Audit Machine kan dit en onze Audit Machine dat’. Ik vind dat mooi, dat maakt ons beroep spannend. Een laag van mystiek: komt er iets nieuws of doen we allemaal maar een beetje alsof?

De kracht van data

Sommige van mijn cliënten denken actief mee in hoe de Audit Machine eruit moet zien en vooral aan welke verwachtingen de Machine moet voldoen. Een ding is duidelijk, één wens komt altijd terug, de Machine moet vooruit kunnen kijken. Ver vooruit. Niemand wil ‘Back tot the Future!’.

Ik denk spontaan mee, hoe ver en op welke onderwerpen moet de Audit Machine vooruit kunnen kijken? Gaan we bijvoorbeeld de omzet T+2j voorspellen en toetsen aan IST, waarbij T+2y de norm wordt? Twee vliegen in één klap; de volledigheid van omzet en continuïteit in kaart gebracht door de Audit Machine? We geloven immers in de kracht van data!

Fraudegedrag voorspellen

Gaan we fraudegedrag voorspellen voor onze cliënten op het niveau van individuele medewerkers? Wordt dit de meest ultieme preventieve controle ooit? Ontwikkeld door het accountantsberoep, energievol op zoek naar de bijdrage in fraudevraagstuk?

Voorspellen we straks zelfs een ‘zwarte zwaan’, presteren we daarmee het onmogelijke? Zien we onheil, zoals instortende verkopen en marges als zwarte rook ruim van te voren uit de Audit Machine komen?

Wellicht komen we in een geheel nieuw domeinen terecht en gaan we dit soort voorspellingen bouwen: het geklier van kinderen op de achterbank van de auto. Wie weet!

Is het niet geweldig leuk om te sparren over de vraag wat een Audit Machine zonder tussenkomst van de bevooroordeelde accountant kan doen? Opscheppen over de rekenkracht en het zelflerende vermogen?

Pizza-avonden

Binnen Coney Minds organiseren we onder andere ‘pizza-avonden’ om in kleine setting met elkaar te sparren. We nodigen onze cliënten uit om mee te denken via polls en sparringsessies. De energie is positief, de mindset is inspirerend voor de nieuwe generatie, door verder te kijken dan dat de checklisten (vaak) lang zijn.

Ik hoop nog veel te lezen over de mooie Audit Machines in ons beroep. Wordt het écht iets, of blijven we heerlijk knus door hobbelen met wat we vandaag zeker kunnen: van data spaghetti maken, maar nog niet persé hele zinvolle controle-informatie?

Wil jij meebouwen aan de Audit Machine van Coney Minds, kijk dan eens op onze website. We hebben altijd plek voor gedreven talenten en seniors.

Pieter de Kok, Audit Machine Teamlid bij Coney Minds