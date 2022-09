Rotterdams administratiekantoor-aan-huis beschoten

Zondagavond rond elf uur ging er een kogel door het zolderraam aan de Stormerdijk in Rotterdam. De bewoner, die aan huis een administratiekantoor heeft, is ervan overtuigd dat het een vergissing moet zijn geweest.

In de Telegraaf komt de geschrokken bewoner aan het woord. Hij kan zich niet voorstellen dat de kogel voor hem en zijn gezin was bedoeld. ‘Ik heb met niemand ruzie en ben ook niet betrokken bij zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat geldt ook voor mijn vrouw en twee kinderen’, bezweert de ondernemer in de krant. Bij de beschieting raakte niemand gewond. Wel sneuvelde er een ruit.

Geen beelden

De schutter stond vermoedelijk verdekt opgesteld achter bomen op het grasveld dat aan de voorzijde van de woningen ligt. Dat verklaart ook waarom de schietpartij zich buiten het zicht van bewakingscamera’s heeft afgespeeld. De politie heeft verteld dat er niets bruikbaars op de beelden is te zien.

Strijkkamer

De ervaren boekhouder, die sinds 2010 met zijn bedrijf op dit adres is gevestigd, snapt er niets van dat uitgerekend zijn huis het doelwit was. De kogel sloeg volgens hem in in de strijkkamer. ‘Je zou denken dat als je iemand bang wilt maken, er op een andere kamer wordt gericht. Volgens agenten lijkt het erop dat wij gewoon pech hebben gehad’, zegt hij in de Telegraaf. De politie kan de lezing van de bewoner niet bevestigen.

Alweer pech

Een buurman heeft in het Algemeen Dagblad met het gezin te doen. ‘Ik denk dat dat gezin pech heeft gehad. Alweer: ze hebben ook al twee inbraken achter de rug. Heel vervelend.’