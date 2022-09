Bouwspecialist Scab accountants en adviseurs introduceert vertrouwenspersoon voor de bouw

De actualiteit rondom grensoverschrijdend gedrag zet de maatschappelijke discussie over dit onderwerp op scherp. Deze discussie heeft er mede voor gezorgd dat veel bedrijven, dus ook in de bouw, worstelen met de vraag hoe zij invulling (moeten) geven aan goede arbeidsomstandigheden en een veilig werkklimaat. De Tilburgse bouwspecialist Scab accountants en adviseurs introduceert daarom de dienst ‘Scab Vertrouwenspersoon’, speciaal voor de bouw.

Een veilig werkklimaat en goede arbeidsomstandigheden zijn verplichtingen op basis van de Arbowet. Dat is een gegeven maar als (bouw)bedrijf wil je natuurlijk ook staan voor goed werkgeverschap. Hoe pak je dat aan?

‘De wil is er, maar hoe dan?’

Hester Weterings, manager Personeelsadvies bij Scab: “De maatschappelijke discussie over grensoverschrijdend gedrag gaat zeker niet aan de bouw voorbij. Ondernemers zijn zich er terdege van bewust dat een veilig werkklimaat óók gaat over integriteit en omgangsvormen. De wil is er absoluut om dit ook op een goede manier te borgen, maar hoe dat te doen, is zeker voor het MKB, lastig.”

‘Logische keuze’

Hester vervolgt: “Veel van onze klanten worstelen met de vraag hoe zij hier goed invulling aan moeten geven. We kregen dan ook regelmatig de vraag van klanten of Scab hier iets in kon betekenen. We bestaan namelijk al sinds 1973 door en voor de bouw, daarom is het voor onze klanten meer dan logisch om dit aan ons voor te leggen. Ondernemers in de bouw kunnen we nu dus óók ondersteunen met onze dienst ‘Scab Vertrouwenspersoon’, dat is iets waar we natuurlijk blij mee zijn.”

“In het geval van een melding is het niet alleen voor de melder prettig om met een objectieve, gecertificeerde, vertrouwenspersoon te praten die weet hoe het werkt in de bouw,” aldus Hester, “ook voor de werkgever is het fijn want met name voor de wat kleinere MKB-bedrijven is het lastig om de rol van vertrouwenspersoon intern goed in te vullen en te borgen. Nu niet meer. Win-win dus.”

De Scab Vertrouwenspersoon biedt verschillende opties, van een Toolkit voor het instellen van een Vertrouwenspersoon tot aan een aanvullend en volledig abonnement, de Vertrouwenspersoon Service.