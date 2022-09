Met honderden klanten heeft ieder accountantskantoor een flinke uitdaging. Geen klant is óf werkt hetzelfde. Flexibiliteit is cruciaal voor een succesvolle praktijk. Waar de ene klant de administratie zoveel mogelijk uitbesteedt, wil de andere klant dit zo veel mogelijk zelf in de hand houden. Hoe houd je dan grip op al die verschillende administraties? Voor Van de Ven Accountants | Adviseurs is er één oplossing: de inzet van accountancy-software.

Met ruim 75 jaar ervaring op het gebied van accountancy, administratie en advies is Van de Ven Accountants | Adviseurs een begrip in Sint-Oedenrode. Vijfendertig bevlogen medewerkers bedienen dagelijks een brede regionale klantenkring uit diverse sectoren. Voor klantbeheerder Erik Hoppenbrouwers staat vooral de klant centraal. Hij neemt hen dan ook graag mee in de mogelijkheden van KING Accountancy. ‘De eerste reactie als we de mogelijkheden laten zien, is dat onze klanten heel verbaasd zijn over wat er eigenlijk allemaal kan met de software.’ vertelt hij. ‘We digitaliseren zowel de inkoopfacturen, verkoopfacturen en de bank. We nemen de administratie als het ware over’

Digitaal samenwerken voor een langdurige werkrelatie

Een klant die zich prettig voelt bij het kantoor dat hij gekozen heeft, zal niet snel denken aan overstappen. De manier waarop er mét de klant gewerkt wordt, speelt hierin een belangrijke rol. ‘Het mooie van KING Accountancy is dat je op een digitale manier samenwerkt met je klant. Als klant kun je je administratie volledig aan ons over laten. Je levert je bestanden digitaal aan en wij zorgen voor de verwerking’ aldus Jeroen van Dooren, vennoot bij Van de Ven Accountants | Adviseurs.

Doordat medewerkers hierdoor minder handmatig werk uitvoeren, blijft er tijd over om te investeren in de klantrelatie en hen te voorzien van waardevolle adviezen. Juist nu de accountancy als sector met meerdere uitdagingen kampt, zoals het vinden en vasthouden van goed personeel, is automatisering belangrijker dan ooit. ‘Als kantoor willen we heel proactief bij onze klanten betrokken zijn. Signaleren zonder dat je zelf moet gaan zoeken, maar dat dat geautomatiseerd kan is dan een uitkomst’ vertelt vennoot Jack Biemans hierover.

Een rooskleurige toekomst voor de branche

‘Ik zou bedrijven die op zoek zijn naar financiële software zeker KING Software adviseren. Ook met de toekomstvisie die KING Software zelf uitstraalt, zijn we er echt van overtuigd dat het voor de toekomst ook een prima keuze is.’ aldus Jack Biemans.

