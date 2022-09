Personalia | Bas Telgenkamp nieuwe Head of Markets bij KPMG

Per 1 oktober start Bas Telgenkamp als Head of Markets bij KPMG. In de afgelopen 30 jaar heeft hij onder andere gewerkt als Algemeen Directeur bij Microsoft en was hij partner bij Accenture. In zijn rol als Head of Markets zal hij een cruciale bijdrage leveren aan de groei van het adviespraktijk van KPMG, verwacht het accountantskantoor.

Klantrelaties

Telgenkamp behaalde zijn doctoraal Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg, heeft in meerdere sectoren gewerkt en ‘heeft een waardevolle geschiedenis in het ontwikkelen van langdurige klantrelaties en het opbouwen van technologie adviesdiensten’, meldt KPMG. Zo heeft hij ruime ervaring in het helpen van klanten met grootschalige digitale transformaties in de Benelux, Frankrijk, Verenigde Staten en het Midden Oosten.

Stephanie Hottenhuis, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG Nederland, kijkt uit naar de samenwerking met Bas Telgenkamp en de versterking van het team: “Bas staat bekend als klant- en resultaatgericht en gelooft dat het ontwikkelen van mensen en goed presterende teams de sleutel is tot zakelijk succes. Zijn jarenlange ervaring met digitale transformaties, zijn sector expertise en zijn passie voor samenwerking komen uitstekend samen in deze belangrijke rol.”

Duurzame groei

Ook Telgenkamp zelf is verheugd om bij KPMG aan de slag te gaan: “Ik zie het als een fantastische kans om met zo’n ervaren team samen te werken en om de relaties met onze klanten te versterken. Ik kijk ernaar uit om samen duurzame groei voor onze klanten te stimuleren en om de strategie van onze Markets verder te versterken.”

Foto: LinkedIn