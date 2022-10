Personalia | KPMG benoemt Alexandra van der Tuin als Chief Digital Officer

Per 1 oktober start Alexandra van der Tuin als Chief Digital Officer. Ze combineert deze rol met haar huidige functie als Head of Alliances. Het is een nieuwe stap in haar loopbaan met ruim 25 jaar ervaring in de consultancymarkt.

Digitale transformatiepartner

Als Chief Digital Officer zal Van der Tuin invulling geven aan de digitale innovatieagenda van KPMG Nederland en is ze mede ondersteunend aan de verdere ontwikkeling van een ‘digital savvy’ cultuur binnen KPMG. Edwin Herrie, Head of Advisory: “Voor veel organisaties is KPMG Nederland de digitale transformatie partner, daardoor hebben wijzelf ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Alexandra zal ons in daarin verder ontwikkelen en goed zichtbaar maken.”

Innovatie

Alexandra van der Tuin ziet erg uit naar haar nieuwe functie: “Deze twee rollen vullen elkaar goed aan. Op deze manier maken we KPMG nog innovatiever, door het maximale te halen uit alle digitale mogelijkheden, ook mede vanuit onze sterke technologie partners. Het is een mooie uitdaging om samen met slimme collega’s krachtige digitale oplossingen te vinden en toe te passen. En zo meer te halen uit machine learning, AI, Cloud en IoT. Daarnaast liggen er kansen om uit te zoeken wat wij als organisatie bijvoorbeeld met de ‘metaverse’ kunnen doen.”

Foto: LinkedIn