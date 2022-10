‘The war for talent’ win je door er niet aan mee te doen

Uitspraken zoals ‘the war for talent’ klinken best heftig als je erover nadenkt. Toch zie je al snel waarom men de uitdrukking gebruikt als het gaat om het aantrekken van nieuw personeel. Van hoge tekenbonussen tot beloftes om studieschulden over te nemen. Kantoren halen van alles uit de kast om nieuw talent aan zich te binden. Maar worden daarmee écht alle mogelijkheden benut?

Met duizenden openstaande vacatures lijkt het gat dat ontstaan is na de pandemie nauwelijks nog op te vullen. Voor veel kantoren betekent het tekort aan personeel ook dat de groeiambities op een laag pitje komen te staan. Zonde, want zelfs met minder personeel is het mogelijk om kansen te zien én te sturen op oplossingen die passen bij de huidige tijdsgeest.

Investeer in het personeel dat je al hebt

Wanneer het een uitdaging blijkt om nieuw personeel aan te trekken, biedt de inzet van accountancysoftware een uitkomst. Hiermee trek je nieuw personeel aan én verminder je de werkdruk van het personeel dat je al hebt. De automatisering van terugkerende werkprocessen zorgt voor een betere verdeling tussen tijd en taken. Het gevolg? Minder handmatige controles en meer tijd om de adviespraktijk uit te breiden.

Grotere werkvoorraden en een grotere kans op fouten

Vermoeidheid, structureel overwerk en grotere werkvoorraden zorgen ervoor dat accountants juist in de drukke maanden minder scherp zijn, waardoor de kans op fouten toeneemt. Wanneer je al druk ervaart omdat je minder collega’s hebt dan je zou willen, wordt de stress in de drukke maanden alleen maar groter.

Onderzoek van het NBA wijst uit dat in de piekmaanden juist de jonge professionals waar iedereen om staat te springen, een (te) hoge werkdruk ervaren. Dit gaat vaak te vaak ten koste van het privéleven. Hiermee verliest de sector zijn aantrekkingskracht, terwijl het juist belangrijk is om meer werknemers aan te trekken.

Verleg je focus en win “the war for talent” eens en voor altijd

Heb je (tijdelijk) minder personeel? Verleg je focus dan naar andere oplossingen, zoals de inzet van software en robotisering. Een groot deel van je (terugkerende) werkzaamheden is te automatiseren. Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken dat er fouten gemaakt worden óf continu te monitoren. Met automatische controles houdt de software alles voor je in de gaten.

Meer weten over KING Accountancy en de automatisering van je werkzaamheden? Lees de uitgebreide versie van dit artikel of vraag een gratis demo aan en probeer de oplossing 30 dagen gratis.