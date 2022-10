Kwartiermaker Marlies de Vries naar &samhoud

Het Utrechtse adviesbureau &samhoud heeft Marlies de Vries aangetrokken als partner Behavioural Governance. Een belangrijke taak van De Vries wordt om interne auditdiensten verder te helpen om gedrag en cultuur te ontwikkelen.

&samhoud helpt verschillende organisaties in het binnen- en buitenland bij het versterken van risicomanagement door het toepassen van een gedragslens. Dr. Marlies de Vries RA is sinds 2020 Kwartiermaker Toekomst Accountancysector. Zij zal dit werk combineren met haar nieuwe werkzaamheden voor &samhoud.

Na een carrière van 14 jaar bij PricewaterhouseCoopers, was De Vries tot 2022 binnen Nyenrode Business Universiteit als directeur verantwoordelijk voor de controllersopleidingen. Ze ontwikkelde het curriculum voor gedrag en cultuur in de kernvakgebieden op het gebied van internal control en riskmanagement van de accountants-en controllersopleiding en promoveerde binnen het auditing vakgebied, waarbij ze vanuit een sociologisch perspectief gekeken heeft naar het aanpassingsproces van medewerkers (jonge accountants) aan de organisatiecultuur. Ook is De Vries lid van de Maatschappelijke AdviesRaad van het Huis voor Klokkenluiders.