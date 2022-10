Accountantskantoor wordt beschoten en met stenen bekogeld

Accountantskantoor Wiedijk in het West-Friese Nieuwe Niedorp heeft geluk dat het in een voormalig bankgebouw met verstevigde ramen is gevestigd, want het kantoor is de afgelopen dagen herhaaldelijk beschoten en met stenen bekogeld. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Het accountantskantoor en de krant spreken over kwajongensstreken en vandalisme. Bij Wiedijk zegt niemand een idee te hebben wie er achter de acties zit.

De vernielingen zijn aangericht aan de achterkant van het voormalige Rabobankgebouw in Nieuwe Niedorp, waar inmiddels het accountantskantoor is gevestigd. Afgelopen week werd tweemaal ‘s nachts met een luchtbuks op ramen geschoten, in totaal zijn daarbij 10 kogels afgevuurd. Dat leidde er niet toe dat de ramen geheel aan diggelen gingen.

Wiedijk had de ruiten nog niet laten vervangen, waarna deze week nog eens op twee opeenvolgende avonden met stenen tegen de ruiten is gegooid. Waarschijnlijk in een poging de ramen dit keer wel helemaal kapot te krijgen.

Geen vijanden

Medewerker Dick Koster laat aan de regionale krant weten dat men bij het accountantskantoor voor een raadsel staat. ‘We snappen er niks van’, zegt hij. ‘We hebben geen vijanden. Als je een klant hebt waar je ruzie mee hebt of die niet blij is met je werk, dan weet je dat wel. Maar we hebben geen kwaaie klanten, dat is het niet.’

Er worden ondertussen verschillende maatregelen genomen om de vernielingen te stoppen.

Bron:

Tien kogelgaten in het raam: accountantskantoor geteisterd door vandalen. ’We snappen er niks van, we hebben geen vijanden’