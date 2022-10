Accountant Qwintess sluit zich aan bij ZEROCO2 

Het Noordwijkse accountantskantoor Qwintess heeft zich aangesloten bij ZEROCO2. Dit platform wil bedrijven helpen bij het verduurzamen. Oprichter Harry Marissen hoopt snel ook andere accountantskantoren te kunnen verwelkomen. ‘Bedrijven benaderen ons nu vanuit het hele land.’

Marissen is eigenaar van het Groningse Harrier, een accountantskantoor dat al meerdere malen in de prijzen viel vanwege zijn duurzame karakter. ‘Ik merkte bij klanten een grote behoefte aan ondersteuning bij het verduurzamen. Anderhalf jaar geleden hebben we ZEROCO2 opgericht. Hierin brengen we diverse experts bij elkaar die bedrijven kunnen helpen. Denk aan energie- en subsidiespecialisten. Maar dus ook accountants, die vooral expertise hebben op gebied van financieringsaanvragen en het opstellen van rapportages.’ Volgens Marissen heb je diverse expertises nodig om goed te adviseren bij verduurzaming. ‘Bedrijven vinden het soms lastig om een ander dan hun huisaccountant te benaderen als deze geen dienstverlening biedt op het gebied van verduurzaming. Dan is het prettig als ze naar een onafhankelijk platform kunnen stappen.’

Idealisme

‘Zeker sinds het stijgen van de energieprijzen kloppen bedrijven vanuit het hele land aan bij ZEROCO2’, vervolgt Marissen. ‘De volgende stap is dat we andere accountantskantoren op het platform gaan aansluiten, met als doel landelijke dekking.’ Het eerste kantoor dat voor samenwerking tekende is Qwintess uit Noordwijk. ‘Het contact is gelegd binnen de SRA waar ik bestuurslid ben,’ zo vertelt Marissen. Hij zegt in gesprek te zijn met drie andere kantoren. ‘Belangrijk vind ik dat accountants dit deels uit idealisme doen. Ons belang is het verduurzamen van het MKB. ZEROCO2 heeft geen winstoogmerk.’

Hoge energiekosten

Marissen geeft een voorbeeld van de problemen waar bedrijven nu tegenaan lopen. ‘Ik sprak deze week met een hotel dat dat uit zijn energiecontract loopt. De energiekosten zijn minder dan 12,5% van de omzet zodat het hotel niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) van het kabinet. Maar ondertussen zit het hotel komend jaar met een half miljoen meer energiekosten. Wat ZEROCO2 in zo’n geval kan doen is in de eerste plaats een energieadviseur langs sturen. Die gaat kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn om het verbruik terug te dringen. Daar volgt een investeringsplan uit. Subsidie-experts onderzoeken welke subsidies relevant zijn. Als accountants kunnen wij begeleiden bij het aanvragen van bijvoorbeeld een groenfinanciering dan wel financiering uit het provinciale energiefonds.’