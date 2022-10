Nederlandse KPMG-tak beboet in VS na fouten bij controle ING

Toezichthouder PCAOB in de Verenigde Staten heeft KPMG Nederland een boete van 50.000 dollar opgelegd, omdat er bij de controle van de cijfers van ING Poolse KPMG’ers zijn ingezet die niet geregistreerd waren bij de toezichthouder. Dat meldt het FD op basis van een bericht van de PCAOB.

Vergissing

De fout werd gemaakt in 2019 en had betrekking op het boekjaar 2018 van ING. Volgens KPMG gaat het om een ‘administratieve fout’ die is veroorzaakt door een ‘menselijke’ vergissing. ‘Er zijn twee aan KPMG gelieerde accountants in Polen, waarvan er een wel en de ander niet is geregistreerd bij de Amerikaanse toezichthouder’, zegt een woordvoerder tegen de krant. ‘Die zijn per ongeluk verwisseld.’

Zelf ontdekt

Er wordt maar zelden een Amerikaanse boete aan een Nederlands kantoor opgelegd. KPMG ontdekte de fout naar eigen zeggen zelf, maar was te laat om deze te corrigeren bij de Amerikaanse toezichthouder. Naast de Nederlandse tak zijn ook boetes vanwege vergelijkbare overtredingen op gelegd aan KPMG Canada en Italië.

Bron: FD