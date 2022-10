Roosendaalse oppositie betaalt zelf accountant voor second opinion

Een accountant gaat op kosten van oppositiepartijen PvdA, Roosendaalse Lijst en D66 de gemeentelijk begroting van Roosendaal doorrekenen. De door de partijen voorgestelde second opinion zorgt voor veel discussie in de Brabantse gemeente, meldt regionaal dagblad BN DeStem.

Second opinion

Het nieuwe college in Roosendaal wil de komende jaren miljoeneninvesteringen doen, maar PvdA, Roosendaalse Lijst en D66 twijfelen over de vraag of dat verstandig is. De drie partijen willen van een onafhankelijke deskundige weten of de gemeente geen onnodige risico’s loopt. De rest van de gemeenteraad ziet zo’n second opinion over de gemeentelijke begroting echter niet zitten. Zo spreekt coalitiepartij VLP over ‘onterecht wantrouwen’ richting college en het ambtenarenapparaat.

Eigen zak

De drie oppositiepartijen hebben daarom nu een accountant gevraagd op hun kosten naar de cijfers te kijken. De PvdA spreekt van een ‘nieuwe werkwijze’ die wat de partij betreft gebruikelijk wordt.

Bron:

Toch onafhankelijk onderzoek naar begroting Roosendaal, partijen schakelen zelf accountant in