Do’s en don’ts bij gegevensuitwisseling met klanten

Kies voor één centrale omgeving om veilig gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld een klantenportaal. Een belangrijk voordeel van een klantenportaal zijn de integraties. Vanuit je lokale dossier, Sharepoint, CRM of DMS deel je een document met 1 klik op de knop. Minder kans op fouten, gegarandeerd gedeeld met de juiste client of relatie en persoon. En andersom: klanten leveren veilig documenten en informatie aan in het portaal. Deze komen geautomatiseerd op de juiste plek in je eigen dossier.

De meest veilige en gebruiksvriendelijke manier om gegevens en documenten uit te vragen, te delen en te ondertekenen is via een klantenportaal. In deze digitale omgeving kunnen accountantskantoren en klanten volgens de hoogste veiligheidsnormen samenwerken en documenten uitwisselen. Controleer bij de softwareleveranciers op welke manier zij de informatiebeveiliging waarborgen en wat zij doen om cybercriminelen buiten de deur te houden. Ook klanten zullen een hoge mate van veiligheid ervaren. Ze krijgen immers met een unieke login toegang tot informatie die alleen voor hen bestemd is. De klant heeft zo zelf controle over zijn gegevens.

Do – Voed klanten en medewerkers op