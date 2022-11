Waarom twee factor authenticatie onmisbaar is voor accountants

De gemiddelde internetgebruiker heeft zowel zakelijk als privé, gemiddeld 17 accounts. Hoewel al deze accounts beveiligd zijn met een wachtwoord en een gebruikersnaam, gebruiken we vaak dezelfde inloggegevens voor verschillende (online) diensten. Het probleem dat ontstaat wanneer een hacker ook maar één wachtwoord kent, is niet te overzien. Deze heeft hiermee direct toegang tot meerdere – of zelfs al – je accounts. Log daarom altijd in met twee-factor-authenticatie (2FA), zeker als accountant.

Een sterk wachtwoord voldoet niet meer wanneer je deze meerdere keren gebruikt, dat spreekt voor zich. Vaak komt er een “!” of een “1” achter een wachtwoord ter variatie, maar die puzzel is in no-time opgelost. Twee factor authenticatie (2FA) is een veilige(re) manier van inloggen. Hiermee wordt je identiteit als gebruiker, vastgesteld door middel van twee factoren. Ook bekend als tweestapsverificatie.

Hoe gebruik je twee factor authenticatie (2FA)?

2FA is op verschillende manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van een code die naar je smartphone wordt gestuurd, een vingerafdruk, een melding die je accepteert in een app óf zelfs gezichtsherkenning. Kortom, er zijn allerlei manieren waarmee je een extra beveiligingslaag aanbrengt tijdens het inloggen. Je kunt hierbij dus kiezen voor een manier die je zelf prettig vindt.

Waarom moet ik twee factor authenticatie gebruiken?

Als accountant werk je continu met gevoelige klant- en bedrijfsgegevens. Het risico dat je loopt tijdens een hack is hierdoor een stuk groter dan bij andere beroepen. Dit geldt ook voor de consequenties. Zorg er dus voor dat je je klanten beschermt. Met 2FA blijft de tweede factor nodig om ook daadwerkelijk toegang te krijgen tot je werkomgeving, zelfs wanneer iemand toch je wachtwoord en gebruikersnaam kent.

Hoe waarborgt KING Software de veiligheid van de inlogprocedure?

Naast de focus op AVG-proof werken binnen onze accountancysoftware, waarborgen wij de veiligheid al tijdens het inloggen. Zo kun je naast de geïntegreerde twee-staps-verificatie (2FA) in de software zelf, ook gebruik maken van DUO Security of van Google Authenticator. Met deze apps activeer je eenvoudig de extra beveiliging voor je accounts, met behoud van je vrije keus.

Wat kan ik zelf doen om nog veiliger te werken?

Samen digitaliseren we steeds meer informatie en dat is maar goed ook. Hiermee kun je je werkprocessen automatiseren en stijgt de efficiëntie van je kantoor. Dat je je tijdens dit proces bewust bent van de risico’s is het eerste dat je kunt doen om veilig te werken. Ook qua handelingen heb je zelf veel in de hand. Naast het instellen van 2FA, kun je bijvoorbeeld werken via een beveiligde VPN-verbinding, maar dat is zeker niet alles…

Klaar om van veiligheid je prioriteit te maken?

Krijg meer tips over veilig werken, 2FA én de gratis checklist waarin je ziet of je voldoende doet om dit te waarborgen.