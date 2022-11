Overstappen van boekhoudpakket? Dit zijn de obstakels

Niet tevreden over je huidige boekhoudpakket? Dan kan de angst voor een overstap ervoor zorgen dat je je huidige pakket toch voor lief neemt. Misschien denk je ook dat een overstap tijdrovend is of te veel gedoe geeft, zelfs als je huidige pakket niet naar wens functioneert. Natuurlijk wil je efficiënter werken, meer of betere functionaliteiten gebruiken, maar de obstakels lijken al snel te groot. Herken jij de vragen die vaak worden gesteld in het beslissingstraject? Dan kunnen we je direct geruststellen, er is geen reden tot paniek. Die obstakels? Eigenlijk zijn ze er niet.



Welke vragen zeggen iets over obstakels die ondernemers en accountants-/administratiekantoren zien bij een overstap?

1. Kunnen mijn gegevens wel worden overgezet?

Om te voorkomen dat je de financiële gegevens van je huidige boekhoudpakket handmatig moet overzetten, kennen we de XML Auditfile. Hiermee zet je niet alleen je financiële gegevens, maar ook je debiteuren- en crediteurengegevens over. Met de automatische bankkoppeling zet je ook je bankgegevens eenvoudig om naar je nieuwe boekhoudpakket. Met deze koppeling gaat het inlezen en verwerken van je bankmutaties volledig automatisch.

2. Kan ik functioneel tenminste hetzelfde als in mijn huidige pakket?

Gelukkig kun je je nieuwe boekhoudpakket vaak kosteloos uitproberen voordat je definitief een overstap maakt. Maak hier dus gebruik van. Je ziet niet alleen hoe de omgeving eruit ziet, maar ontdekt direct welke functionaliteiten het boekhoudprogramma bevat. Onzekerheid neem je vaak weg met concrete informatie. Door je in te lezen in de functionaliteiten en te bepalen welke jij nodig hebt, heb je een groot deel van het werk al gedaan.

3. Gaat factureren wel eenvoudig?

De facturatie moet altijd door gaan, ook tijdens een overstap. Via ‘Scan en herken’ kun je je inkoop- en verkoopfacturen automatisch verwerken in je boekhouding. Vanwege koppelingen met de kamer van koophandel in het boekhoudpakket, is je informatie altijd up-to-date. Een bijkomend voordeel is dat nieuwe klanten (debiteuren) en leveranciers (crediteuren) aangemaakt worden op basis van deze kvk-koppeling. Als je klant of leverancier van adres wisselt, worden de adresgegevens dus automatisch bijgewerkt.

Staan de vragen die jij hebt hier niet tussen?

Ontdek meer vragen én de antwoorden hierop. Iedere uitdaging heeft een oplossing, vaak al volledig geïntegreerd in het nieuwe boekhoudprogramma. Zo werk je in no-time met een nieuw boekhoudpakket dat volledig aansluit op je wensen. Je overstap heb je helemaal zelf in de hand.