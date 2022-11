1. Inventariseer kwetsbaarheden

Breng in kaart waar de meest waardevolle (klant)gegevens van jouw bedrijf zich bevinden en hoe deze beveiligd zijn. Een accountantskantoor heeft vaak verschillende applicaties waarin grote hoeveelheden gevoelige data worden verwerkt. Denk aan bankrekeningen, salarissen, fiscale gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting en BSN/RSIN-nummers. Breng ook de technische afhankelijkheid van leveranciers in kaart. Denk na wat het voor jou betekent als een bepaalde applicatie van een leverancier wordt geraakt.

2. Voer altijd updates uit

Houd besturingssystemen en programma’s altijd up-to-date. Schakel indien mogelijk de optie in om updates automatisch te installeren. Software veroudert als je geen updates doet; cybercriminelen zoeken voortdurend naar kwetsbaarheden in verouderde software en kunnen zo binnenkomen. In het geval van cloudsoftware word je hierin ontzorgt door de leverancier. Als je apparaten en software up-to-date zijn, loopt je bedrijf minder risico op virussen en cyberaanvallen.

3. Word weerbaarder tegen virussen en kwaadaardige software

Malware, ofwel kwaadaardige software, verstoort, verzamelt of versleutelt informatie. Zorg dat malware niet in computers, smartphones of netwerken belandt. Zodra de malware binnen is, infecteert het andere apparaten of gebruikers. Het is zo gebeurd: een medewerker kan een geïnfecteerde e-mail of bijlage openen, een foute website bezoeken of een USB-stick gebruiken met een besmet bestand. Er zijn vier maatregelen om malware te voorkomen: Stimuleer veilig internetgedrag van collega’s, gebruik een antivirusprogramma, download apps veilig en beperk de installatiemogelijkheden van software. Je kunt niet voorkomen dat het een keer gebeurt, maar je kunt het risico op virussen en kwaadaardige software wel verkleinen.

4. Gebruik sterke wachtwoorden

Om in te loggen op de systemen is het raadzaam sterke wachtwoorden te gebruiken, die niet makkelijk te achterhalen zijn. Welkom01 of 0000 zijn bijvoorbeeld geen goed idee. Het is een veelgebruikte misvatting rondom wachtwoorden en veiligheid om regelmatig je wachtwoord te veranderen. Regelmatig veranderen is niet aan te raden, het gevaar bestaat dat medewerkers gaan variëren met enkel cijfers. Welkom01 wordt dan al snel Welkom02.