Personalia | Mark Hol wordt vennoot bij OOvB

OOvB adviseurs en accountants heeft besloten om een nieuwe vennoot aan te stellen als uitbreiding van het leidinggevend team. De nieuwe vennoot is Mark Hol AA, 40 jaar en woonachtig in Venray.

Mark is geen onbekende voor OOvB en haar relaties, meldt het Brabantse kantoor. Hij is reeds sinds 2014 actief als accountant vanuit de OOvB vestiging in Wanroij.

Naast zijn rol als sparringpartner en adviseur voor vele klanten en relaties zal Mark Hol ook leidinggevende taken op zich nemen om de kwaliteit en professionaliteit van de OOvB organisatie te versterken.

De officiële toetreding van Mark Hol zal bekrachtigd worden per 1 januari 2023.