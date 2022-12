Gelders ODG Accountants en Adviseurs splitst zich op

Veel accountantskantoren richten zich momenteel op schaalvergroting, maar de vier vestigingen van Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs splitsen zich juist op, meldt het Gelderse kantoor op haar eigen site. ‘Na een jarenlange, prettige samenwerking’ gaan de vier vestigingen van ODG ‘om diverse praktische redenen’ vanaf 1 januari als twee aparte ondernemingen verder.

Vestigingen Barneveld en Lunteren

Het kantoor in Barneveld krijgt de naam ODG Staerk Accountants en Adviseurs. De keuze voor deze naam heeft te maken met de samenvoeging van het team in Barneveld met de accountants, adviseurs en fiscalist van Staerk Accountants. Hiermee heeft ODG een eigen fiscaal team in huis, onder leiding van ervaren fiscalist Eric-Jan Sobels. De vestiging in Lunteren, die ODG Accountants en Adviseurs genaamd zal zijn, wordt uitgebreid met de experts van Administratie- en Belastingadviesbureau Van de Water.

Vestigingen Ermelo en Hattem

De kantoren in Ermelo en Hattem gaan verder onder de naam Onderweegs & Partners. De keuze voor deze naam heeft te maken met de integratie van de fiscale praktijk van Stomphorst Fiscaal Raadgevers uit Lunteren. Hiermee ontstaat er een praktijk van accountants en adviseurs met een stevig team van fiscalisten. De vestiging in Ermelo gaat zich specialiseren op familievermogen, landgoederen en medische beroepsgroepen.