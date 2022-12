De jaarafsluiting: voortaan een fluitje van een cent

De jaarafsluiting; hét moment om te controleren of de boekhouding volledig op orde en correct is. Een verplichte kost voor elke organisatie en een drukke periode voor de financieel verantwoordelijke. Het geheim van een efficiënte jaarrekening? Maak gebruik van de juiste software in combinatie met een goede checklist.

Een goed begin is het halve werk. Het is een cliché maar wel echt waar. Zeker voor de jaarafsluiting. Een goede voorbereiding scheelt je namelijk veel tijd en werkzaamheden rondom de jaarwisseling. En niet geheel onbelangrijk: minder zorgen.

Geautomatiseerde boekhouding

Er is veel tijdwinst te behalen met het automatiseren van repetitieve, handmatige processen. Een efficiënte jaarafsluiting begint namelijk met een geautomatiseerde boekhouding. Daar heb je niet alleen profijt van tijdens de jaarafsluiting, maar ook zeker het hele jaar door. Slimme boekhoudsoftware controleert de administraties namelijk niet alleen tijdens btw periodes of aan het einde van het jaar, maar het hele jaar door. Door tussentijds en continu te controleren, vermindert de piekdrukte aan het einde van het jaar en kan je met een vliegende start beginnen aan het nieuwe boekjaar.

Automatisering maakt je een betere adviseur

Hoe minder tijd je kwijt bent aan administratieve zaken, hoe meer tijd je overhoudt om meerwaarde te leveren aan de klant. Eén van de grootste voordelen aan automatisering is dat je er een betere adviseur van wordt. Hoe hoger de automatisering, hoe beter de real-time inzichten, hoe sterker jouw adviseursrol. Automatisering is er namelijk niet op gericht de persoonlijke klantrelatie te vervangen, maar juist op het versterken ervan. Hoewel het belang van de dienstverlening ‘jaarafsluiting’ niet zal verdwijnen, neemt de meerwaarde wel af. Klanten ervaren meerwaarde van hun financieel adviseur als ze worden geïnformeerd over actuele cijfers en nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van hun onderneming. De jaarrekening moet dus sneller en efficiënter om tijd over te houden voor toegevoegde waarde. Met behulp van slimme software en een goede checklist loop je niet achter de feiten aan.

Checklist jaarafsluiting

Als de basis staat, een geautomatiseerde boekhouding, kan je efficiënt aan de slag met de jaarafsluiting. Wat zijn ook alweer de actiepunten? En waar moet je op letten? Om niets belangrijks te vergeten, hebben wij een eenvoudige checklist gecreëerd. Deze checklist bestaat uit zes hoofdpunten waarmee je het jaar goed en volledig kan afsluiten.

Een snelle en correcte jaarafsluiting met Yuki

Wil jij de jaarafsluiting voortaan snel en correct afhandelen? Ontdek hoe eenvoudig de jaarafsluiting kan zijn en hoe de boekhoudsoftware van Yuki hieraan bijdraagt.

Periodieke controles om de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de administraties te controleren.

Yuki’s unieke Kwaliteitsmonitor die elke nacht volautomatisch de kwaliteit van de administraties checkt op 21 verschillende onderdelen.

Gemakkelijk met één druk op de knop ontbrekende stukken opvragen bij de klant.

Creëer een efficiëntere en snellere jaarafsluiting. En houd tijd over voor wat echt telt: jouw klanten adviseren op basis van real-time, datagedreven inzichten.

Meld je aan voor de webinar ‘Tips voor een efficiëntere jaarafsluiting’ en krijg een kijkje in hoe binnen Yuki de jaarafsluiting wordt gedaan inclusief handige tips & tricks om tijdwinst te behalen.