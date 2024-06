Personalia | Oud-NIVRA-voorzitter Hans Burggraaff overleden

Burggraaf bekleedde al vanaf 1960 tal van functies binnen zowel de Nederlandse beroepsorganisatie als in de accountancy, nationaal en internationaal. Na zijn voorzitterschap van het NIVRA, een van de twee rechtsvoorgangers van de NBA, werd hij in internationaal verband lid en daarna voorzitter (1980-1982) van het toenmalige International Accounting Standards Committee (IASC).

Ook vervulde hij rollen binnen het toenmalige onderwijsbureau en het examenbureau van het NIVRA, was hij actief binnen de Ondernemingskamer en was hij redactielid van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde (MAB).

Permanente educatie ingevoerd

Burggraaff publiceerde regelmatig over de rechtsvorm van accountantskantoren, onder meer in 1947 in het MAB. Hij liet zich vaak horen over het invoeren van standaarden voor de accountantscontrole. Als NIVRA-voorzitter maakte Burggraaff zich onder meer sterk voor invoering van de permanente educatie voor accountants, al was dat destijds nog in de vorm van een aanbeveling en niet als verordening.

Na zijn NIVRA-voorzitterschap en zijn rol binnen de IASC bleef hij zich inzetten voor de kwaliteit van het beroep. Hij noemde het in 1987 “onthutsend” dat er “in de tachtiger jaren blijkbaar nog steeds controles worden verricht die van geen kant deugen”.

Burggraaff overleed op 19 juni jl. Hij werd 104 jaar oud.

Bron: Accountant.nl