Minder auto’s op kenteken gezet, aantal stekkerauto’s groeit wel

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in juli met 6,2 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Wel kozen meer mensen voor een elektrische auto, maken brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging bekend.

Vorige maand werden 26.836 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Daarvan waren er 8207 elektrisch, een toename van 8,9 procent in vergelijking met vorig jaar. Het elektrische model dat het vaakst werd geregistreerd was de Volvo EX30, goed voor een marktaandeel van bijna 12 procent. Ook de Tesla Model Y was populair, met een marktaandeel van 10 procent.

Daarmee lijken de trends op de automarkt in juli in lijn met die van de eerste zes maanden van dit jaar. In het eerste halfjaar werden vooral minder nieuwe benzineauto’s verkocht en namen hybride en volledig elektrische auto’s steeds meer marktaandeel over, meldden de brancheclubs eerder.

(ANP/BOVAG/RAI)