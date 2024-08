Overnamemarkt trekt weer aan

Na een stroef eerste kwartaal is de Nederlandse overnamemarkt met name in het tweede kwartaal van 2024 goed op stoom gekomen. Gestimuleerd door een dalende rente leidde dat per saldo tot een toename van het aantal verkochte bedrijven. Vergeleken met het tweede halfjaar van 2023 steeg het aantal verkooptransacties in de afgelopen zes maanden met 2%. Daarbij viel op dat er met name meer bedrijven met een kleinere dealwaarde werden verkocht (dealwaarde <5 miljoen euro). Het aandeel transacties van bedrijven met een dealwaarde >5 miljoen euro daalde daarentegen van 42% naar 35%. De gemiddelde verkoopprijzen namen het afgelopen half jaar licht toe: gemiddeld werd voor een MKB-bedrijf 4,8 keer de brutowinst betaald, een stijging van ruim 1%.

Eind 2023 telde Nederland bijna 2,5 miljoen ondernemers en gemiddeld komen er maandelijks rond de 20.000 ondernemers bij (CBS). Daarnaast is de dynamiek in het Nederlandse bedrijvenlandschap – starten, stoppen, fusies & overnames – de afgelopen 10 jaar veranderd. Waar een ondernemer in de jaren negentig nog zo’n 30 jaar aan zijn bedrijf verbonden bleef, blijkt uit dit Barometer onderzoek dat anno 2024 een kwart van de verkochte bedrijven jonger is dan 10 jaar. Ruim de helft van alle ondervraagde adviseurs (54%) rapporteert dat bedrijven op dit moment (aanzienlijk) sneller naar de markt komen dan 10 jaar geleden. Slechts 14% van de bedrijven blijft langer dan 20 jaar in het bezit van dezelfde eigenaar.

‘Teken van succes’

Volgens Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite, zijn deze cijfers een bevestiging van een trend die al geruime tijd bij Brookz en Dealsuite wordt gesignaleerd. Plettenberg: ‘De nieuwe generatie ondernemers buffelt niet meer door om het later eventueel over te dragen aan de kinderen. Als ze hun bedrijf na een aantal jaren goed kunnen verkopen kiezen ze daarvoor. Dat is een teken van succes. Bovendien zijn bedrijven tegenwoordig eerder toe aan een ander soort management. De verkoper begint daarna wel weer wat nieuws, gaat investeren of verhuurt zichzelf als ZZP’er.’

Parallel aan de groeiende overnamemarkt is ook de pijplijn bij de advieskantoren goed gevuld en zijn de vooruitzichten voor de tweede helft van 2024 overwegend positief. Bij ruim vier op de tien advieskantoren is het aantal opdrachten in hun portefeuille toegenomen met minimaal 10%. Daarnaast is een meerderheid van de ondervraagde adviseurs (81%) optimistisch over de vooruitzichten voor de komende 6 maanden met een 7,2 als rapportcijfer voor H2-2024.

Bovenstaande blijkt uit de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 289 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 50 miljoen euro.