Vakbond pleit voor wettelijk recht op onbereikbaarheid

Jong benadrukt het belang van het wetsvoorstel om burn-outs door hoge werkdruk te voorkomen. “Burn-out als gevolg van een te hoge werkdruk is beroepsziekte nummer één in Nederland.”

Bescherming tegen hoge werkdruk

Het idee van een dergelijk wetsvoorstel krijgt steeds meer internationale steun. Afgelopen maandag werd bekend dat Australië een wet heeft aangenomen die werknemers het recht geeft om niet-essentiële telefoontjes en e-mails van hun werkgevers buiten werktijd te negeren. Frankrijk heeft eerder al een vergelijkbare wet ingevoerd. Jong dringt er bij de Nederlandse politici op aan om dit voorbeeld te volgen en de wet aan te nemen. “Het is belangrijk dat mensen beschermd worden tegen te hoge werkdruk, want dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Voor hun gezondheid, maar ook voor hun inkomen.”

Recht op onbereikbaarheid in cao

In 2019 werd het recht op onbereikbaarheid voor het eerst opgenomen in een cao, specifiek voor de gehandicaptenzorg. Sindsdien is dit ook opgenomen in andere cao’s, zoals die voor rijksambtenaren. Jong waarschuwt echter dat het vastleggen van dit recht in cao’s niet voldoende is, omdat deze afspraken bij elke onderhandelingsronde weer ter discussie kunnen worden gesteld. Daarom pleit ze voor een wettelijke verankering: “Het is goed als het nu wettelijk wordt vastgelegd voor iedereen, ook om kwetsbare mensen te beschermen.”

Jong benadrukt het belang van autonomie voor werknemers over hun werk- en rusttijden. “In de praktijk zien we dat werknemers grote stress krijgen van appgroepen die ze ook op hun vrije dag in de gaten moeten houden,” zegt ze. “Collega’s voelen zich verplicht in die appgroepen te reageren, maar komen zo nooit los van het werk.”