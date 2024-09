Ondernemers weinig optimistisch dat kabinet hun problemen oplost

Bijna de helft van de ondernemers heeft het gevoel dat het kabinet zich voor hen inzet, maar er is “niet heel veel optimisme” dat premier Dick Schoof hun grootste problemen zal verhelpen.

Dat is een van de conclusies van een peiling onder bijna 4000 ondernemers die Kieskompas heeft uitgevoerd op verzoek van ondernemersclubs VNO-NCW en MKB-Nederland.

48 procent van de ondervraagden heeft het gevoel dat het kabinet “zich voor ondernemers in het algemeen zal inzetten”, maar minder ondernemers zijn ervan overtuigd dat Schoof dat specifiek voor hun sector doet. “In de cultuur, sport en recreatie voelen ondernemers de steun het minst, wat vooral het gevolg zal zijn van de aangekondigde btw-verhoging voor deze sectoren”, stellen de ondernemersverenigingen. Het onderzoek werd gedaan na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord, maar nog voordat het regeerprogramma van afgelopen vrijdag kwam.

Het grootste knelpunt voor ondernemers is de regeldruk. Ook de hoge loonkosten, het tekort aan personeel en onder meer de hoge kosten voor elektriciteit en gas zijn problemen waar ondernemers tegenaan lopen. De meeste ondernemers denken dat de plannen van het nieuwe kabinet hier op korte termijn weinig aan veranderen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Bijna de helft denkt bovendien dat het tekort aan personeel een nog groter probleem wordt door de kabinetsplannen.

De meeste ondernemers hebben nog geen uitgesproken mening over de coalitie. Een derde is (heel) ontevreden, een op de zes ondernemers is (heel) tevreden, wijst de peiling uit.

(ANP)