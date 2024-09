Winsten bedrijven stegen in crisistijd sneller dan lonen

De Nederlandse economie kreeg tussen 2019 en 2023 twee zware klappen te verwerken: de COVID-19-pandemie en de stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Ondanks deze schokken bleven zowel de bedrijfswinsten als de lonen groeien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijven zagen hun winsten met 32 procent stijgen, terwijl de lonen met 24 procent toenamen. De CBS-cijfers zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.

De stijging van de lonen was deels te danken aan de sterke economische groei in 2021 en 2022, en aan de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er meer banen ontstonden en salarissen stegen. Ook het totale reële beschikbaar inkomen van huishoudens groeide in deze periode met 5,4 procent, mede door hogere lonen en andere inkomstenbronnen zoals uitkeringen en pensioenen.

Het gemiddeld beschikbaar inkomen per inwoner steeg met 2,2 procent tussen 2019 en 2023, hoewel dit niet voor alle bevolkingsgroepen gelijk was. Vooral huishoudens met een lager inkomen profiteerden relatief meer van deze stijging dan hogere inkomensgroepen.

De winsten van niet-financiële bedrijven bereikten in 2022 een recordhoogte, met een winstquote van 44,3 procent – het hoogste niveau sinds 1995. Dit was mede te danken aan overheidssteun tijdens de coronacrisis. Hoewel de winstquote in 2023 licht daalde, bleef deze op een historisch hoog niveau.

Het CBS wijst er op dat de hogere winsten niet automatisch betekenen dat bedrijven winstgevender zijn, omdat de stijging ook kan komen door een grotere productie.