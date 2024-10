Ondernemers weer gelauwerd in EY Entrepreneur Of The Year

Eric Berkhof van Van Mossel Automotive Group en Sander de Klerk van The Good Roll zijn in de verkiezing EY Entrepreneur of the year gekozen tot ondernemers van het jaar.

De EY award eert wereldwijd al meer dan 30 jaar ondernemerschap in meer dan 60 landen. Uitzonderlijk ondernemerschap wordt in verschillende categorieën in de spotlights gezet en gevierd.

Van Mossel

In de 2024-editie viel onder meer Eric Berkhof van Van Mossel Automotive Group in de prijzen. De jury roemt zijn visie, oog voor relatie en klant, inzet en doorzettingsvermogen. Onder Berkhofs leiding heeft Van Mossel Automotive Group zich getransformeerd van een regionale speler naar het grootste automotivebedrijf van de Benelux in 2022, met de ambitie om tegen 2026 pan-Europees marktleider te zijn. ’Eric heeft Van Mossel opgebouwd vanaf de grond, van één locatie tot een netwerk van 459 filialen, en blijft gedreven om zijn onderneming verder uit te breiden. Zijn veerkracht en aanpassingsvermogen hebben gezorgd voor een constante omzetstroom en gestage groei, zelfs tijdens economische crises en onvoorziene gebeurtenissen. Met een focus op internationale expansie neemt Van Mossel actief nieuwe dealers over in Europa, waarmee Erics visie op succesvol en duurzaam ondernemen in een competitieve markt werkelijkheid wordt’, aldus het juryrapport.

Toiletpapier

Sander de Klerk van The Good Roll, werd EY Emerging Entrepreneur Of The Year 2024. De jury is onder de indruk van de missiegedreven, ambitieuze en gepassioneerde benadering van De Klerk. Zijn bedrijf, dat 100% Europees gerecycled en bamboe toiletpapier gebruikt, is een toonbeeld van duurzaam ondernemerschap, waarbij 50% van de nettowinst wordt gedoneerd aan de bouw van toiletten in ontwikkelingslanden. De jury is gefascineerd door Sanders ambitie en passie, die hem hielpen een faillissement te vermijden en een sterke comeback te maken. ‘Door te leren van fouten en een reflectieve houding heeft hij zijn bedrijfsmodel aangescherpt en een sterk team opgebouwd, waardoor The Good Roll nog verder kan schalen. Sander focust op wereldwijd leiderschap in duurzaam toiletpapier, waarbij hij zakelijke groei koppelt aan maatschappelijke impact. Zijn ideale balans tussen zakelijk succes en maatschappelijke impact, gecombineerd met innovatie, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, maakt hem een welverdiende winnaar in de emerging categorie’, heet het in het juryrapport.

Bavaria

Het familiebedrijf Royal Swinkels Family Brewers wint de oeuvreprijs EY Family Business Legacy Award 2024 vanwege het feit dat continuïteit de topprioriteit is en dat zij, in hun rijke bestaanshistorie van meer dan 300 jaar, altijd in staat zijn geweest zich opnieuw uit te vinden. Het onafhankelijke familiebedrijf van de zevende generatie, is toegewijd aan het brouwen van bier en het produceren van mout op een manier die respect toont voor mensen en planeet. Hun streven naar circulariteit is verweven met hun bedrijfsstrategie, waarbij ze zich richten op duurzame innovaties zoals het gebruik van hernieuwbare energie en het verminderen van watergebruik en CO2-uitstoot. CEO Peer Swinkels wil het bedrijf volledig circulair maken en heeft zichzelf tot doel gesteld om een beter, duurzamer en gezonder bedrijf na te laten aan de volgende generatie. De toonaangevende aanpak in hun bier- en moutbedrijf, waarbij traditie en moderne technologieën samenkomen, maakt Royal Swinkels Family Brewers een waardige winnaar van deze prestigieuze oeuvreprijs.

Social impact

Erik van der Plas en Bas Turk van Tommy Tomato werden winnaar van de EY Social Impact Award 2024, die dit jaar voor de vierde keer werd uitgereikt. Oprichters Erik van der Plas en Bas Turk onderscheiden zich door het aanbieden van warme, betaalbare lunches vol groenten op basisscholen, terwijl ze tegelijkertijd lokale boeren en producenten ondersteunen. Hun bedrijfsmodel, gericht op het verminderen van voedselverspilling en het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen, heeft een significante impact gemaakt op de gemeenschap en het milieu. Hun visie en doorzettingsvermogen hebben geleid tot een succesvolle onderneming die een voorbeeld stelt voor anderen in de industrie. De unieke combinatie van persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerschap zorgt voor deze eervolle prijs.

Publieksprijs

Bart van Olphen van Fish Tales werd winnaar van de Publieksprijs 2024 vanwege zijn ambitie om wereldwijde visconsumptie te veranderen. Hij vertegenwoordigt de combinatie van succesvol ondernemerschap en een sterke sociale missie. Zijn bedrijf levert een scala aan duurzaam gevangen visproducten en zet zich in voor het bewustmaken van consumenten over de impact van hun keuzes op duurzame visserij en de oceanen. Zijn motto ‘Tijd voor verandering!’ weerspiegelt zijn toewijding aan een duurzamere toekomst. De Publieksprijs erkent Van Olphens bijdrage aan een verantwoorde visindustrie en zijn leiderschap in het creëren van een positieve impact op het milieu.

De titel EY Entrepreneur Of The Year wordt jaarlijks uitgereikt. EY zet met deze wedstrijd de ‘ondernemer achter de onderneming’ in de schijnwerpers. Het programma benadrukt het belang van volwassen ondernemerschap voor de Nederlandse economie. Lees meer over het programma en de winnaar op EY Entrepreneur Of The Year.