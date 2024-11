Na moeilijk 2024 wacht private equity beter 2025

De Europese Private Equity-markt vertoont voorzichtige tekenen van herstel na een lastig 2024. Bijna de helft van de geplande exits in 2024 werd uitgesteld, maar in 2025 worden meer exits en overnames verwacht.

Het aantrekken van kapitaal blijft een uitdaging, maar zal naar verwachting verbeteren. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de European Private Equity Monitor, het jaarlijkse onderzoek van Dealsuite naar trends in de Private Equity-markt. Het rapport is gebaseerd op de input van 523 PE-professionals uit heel Europa, actief in de mid-market.

Veel exits uitgesteld

Voorzichtigheid heeft al meer dan twee jaar de overhand in de private-equity markt (PE). Vorig jaar werd 57% van de geplande exits uitgesteld in afwachting van betere resultaten. In 2024 werd 48% van de geplande exits uitgesteld. PE-professionals zijn overwegend optimistisch over 2025 en verwachten zowel een toename van het aantal exits als een verbetering van de prestaties van de gerealiseerde exits.

Aantrekken kapitaal

In 2024 bleek het aantrekken van kapitaal moeilijk voor veel PE partijen, wat bijdroeg aan een daling in het aantal overnames. De aanhoudende hoge rente leidde tot een toename van alternatieve dealstructuren en direct lending. 2024 was een uitdagend jaar, maar voor 2025 wordt een gunstiger klimaat voor het aantrekken van kapitaal verwacht. 51% van de PE-professionals verwacht dat de voorwaarden voor kapitaalverwerving verbeteren, terwijl 32% voorspelt dat deze gelijk blijven.

Zoals Jelle Stuij, COO van Dealsuite, uitlegt: “In een markt waar het aantrekken van kapitaal bijzonder uitdagend is, richten General Partners zich op het optimaliseren van de prestaties van hun huidige portfolio bedrijven om te voldoen aan de verwachtingen van hun Limited Partners, die op zoek zijn naar sterke rendementen. Deze druk om waarde te leveren heeft geleid tot een strategische focus op operationele verbeteringen en, in veel gevallen, add-on acquisities. Deze overnames helpen bedrijven hun portefeuilles te versterken, onmiddellijke synergieën te genereren en zich uiteindelijk beter te positioneren voor betere rendementen zodra de omstandigheden voor kapitaalverwerving verbeteren in 2025 en 2026.”

Limited Partners

De betrokkenheid van Limited Partners (LP’s) – investeerders die kapitaal verstrekken aan private equity-partijen, maar traditioneel geen rol spelen in het dagelijkse beheer – lijkt toe te nemen. Terwijl de meeste PE-professionals (60%) geen significante verandering in de betrokkenheid van LP’s in de afgelopen 3 jaar hebben opgemerkt, heeft een groeiend aantal (37%) verhoogde druk ervaren. Dit is vooral zichtbaar in de frequentie van gevraagde updates en de vraag naar meer transparantie, waarbij vier op de tien respondenten (43%) hogere verwachtingen melden. Bovendien beginnen Limited Partners een grotere rol te spelen in zaken zoals de selectie van target bedrijven, investeringsstrategieën en strategische besluitvorming.

Grensoverschrijdende en add-on deals

Private equity-partijen in de mid-market richten zich steeds meer op grensoverschrijdende transacties, gevoed door verbeterde toegang tot data en technologie. Gemiddeld bestaat een kwart van hun portfolio niet langer uit binnenlandse bedrijven, en wordt een buitenlandse koper in 87% van de exits in overweging genomen. Add-ons blijven een belangrijke groeistrategie, waarbij 57% van de PE beheerde bedrijven momenteel add-ons overweegt.

Private Equity in 2025

De vooruitzichten voor Private Equity in 2025 zijn voorzichtig optimistisch. Hoewel 26% van de respondenten negatief reflecteert op de prestaties van hun portfoliobedrijven in 2024, en de prestaties van exits verschillend waren – 32% negatief, 39% neutraal en 29% positief – zijn de verwachtingen voor 2025 positiever. Een aanzienlijk percentage van 70% van de respondenten verwacht sterke prestaties in overnames en investeringen in 2025, terwijl 57% positieve verwachtingen heeft voor de prestaties van portfoliobedrijven, wat wijst op een algeheel optimisme voor de markt in het komende jaar.