Schade aan leaseauto onder werktijd: wie moet betalen?

Volgens artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek is een werknemer in principe niet aansprakelijk voor schade die hij tijdens zijn werkzaamheden veroorzaakt. Dit betekent dat werkgevers het eigen risico van een leaseauto niet zomaar op de werknemer kunnen verhalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij opzet, bewuste roekeloosheid of nalatigheid, mag dit wel.

Toch blijkt in de praktijk dat veel werknemers niet op de hoogte zijn van hun rechten. Uit onderzoek van de VZR (belangenvereniging voor zakenmobiliteit) blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden niet weet dat de werkgever bijna alle schades onder werktijd moet betalen. Dit leidt regelmatig tot discussies en onenigheid over wie opdraait voor het eigen risico.

Wanneer eigen risico doorbelasten?

Er zijn situaties waarin het doorbelasten van het eigen risico wél is toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

De schade het gevolg is van nalatigheid of roekeloosheid, bijvoorbeeld als de werknemer met opzet verkeersregels overtreedt.

De auto wordt bestuurd door een niet-geautoriseerde bestuurder: als iemand anders zonder toestemming in de leaseauto rijdt.

De werknemer herhaaldelijk schade veroorzaakt: bij een patroon van schadegevallen kan de werkgever maatregelen nemen.

Risico ligt bij werkgever

In alle andere situaties mag de werkgever het eigen risico niet zomaar op de werknemer verhalen. Waarom niet?

Een leaseauto is een arbeidsmiddel dat de werknemer gebruikt om zijn werk te doen, net als een boormachine of een laptop. Als de schade ontstaat tijdens het uitvoeren van werk, is het onredelijk om de werknemer hiervoor financieel verantwoordelijk te stellen. Het risico ligt in zo’n situatie bij de werkgever.

Transparant

De VZR roept werkgevers op om transparant te zijn over autoregelingen en duidelijke afspraken te maken die aansluiten bij de wettelijke kaders.

Bron: VZR.nl