EU presenteert concurrentieplannen: minder regels, meer innovatie

Dit “kompas” moet richting geven aan het beleid de komende jaren en spitst zich toe op drie aandachtsgebieden: innovatie, het terugdringen van de koolstofuitstoot en veiligheid. Brussel wil onder andere de regeldruk voor bedrijven flink verlagen, met tot 35 procent voor het mkb.

De plannen zijn gebaseerd op het rapport van Mario Draghi, oud-premier van Italië en voormalig president van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij stelde in september vorig jaar dat het concurrentievermogen van de EU moet worden versterkt. De aanbevelingen in dit rapport zijn nu omgezet. “We hebben nu dus een plan. We hebben de politieke wil. Wat telt is snelheid en eenheid. De wereld wacht niet op ons”, zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Ondernemers positief

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn te spreken over de Europese plannen. De ondernemersorganisaties zien het vereenvoudigen van regelgeving en uitvoering als een belangrijk onderdeel in de plannen van Brussel. Het gaat dan bijvoorbeeld om de administratieve lasten die bepaalde wetgeving met zich meebrengt, iets waarover de organisaties zich al langer zorgen maken. “Het is daarom goed dat de Commissie nu eraan werkt om te zorgen dat deze wetten beter zijn afgestemd en werkbaar zijn in de praktijk”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Meer informatie over de Europese plannen is te vinden op de website van de Europese Commissie.