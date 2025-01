Belastingdienst doet oproep: let strikter op zakelijke kosten in aangiften

Uit analyses van de afgelopen jaren, zoals de jaarlijkse steekproef ondernemingen, blijkt dat veel correcties in de aangiften te maken hebben met privéuitgaven die onterecht worden opgevoerd als zakelijke kosten. Denk aan schilderwerk van een privéwoning of abonnementen om te sporten en streamingdiensten. Deze onjuiste aftrekposten komen zowel bij zelfstandige ondernemers als bij directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van eenpersoons-bv’s veel voor.

Alleen zakelijke kosten

Bij deze laatste groep ziet de Belastingdienst opvallend vaak hoge fiscale correcties in de vennootschapsbelasting en verkapte winstuitdelingen in de inkomstenbelasting. Deze hebben vaak betrekking op opgevoerde onzakelijke kosten. Bij veel correcties werd door de directeur-grootaandeelhouder bij het samenstellen van de aangiften gebruik gemaakt van de diensten van een fiscaal dienstverlener, waaronder accountants. De Belastingdienst wijst er nu op dat accountants vanaf 2025 extra alert moeten zijn dat alleen zakelijke kosten mogen worden opgenomen in de aangifte en fouten proberen te voorkomen.

“Je kunt je klanten helpen en bijdragen aan correcte aangiften door te letten op de juistheid van de aangeleverde informatie over de kosten die uw klanten aanleveren. Het beoordelen of kosten zakelijk of privé zijn, is onderdeel van goed ondernemerschap. Hierin kan je je klanten begeleiden door vragen te stellen bij opvallende kosten zoals kosten van laptops voor gezinsleden of de aanleg van een zwembad bij een privéwoning die als verbouwingskosten van een bedrijfspand is opgenomen, en daarbij duidelijke uitleg geven over wat wel en niet aftrekbaar is. Met jouw expertise draag je direct bij aan de kwaliteit van de aangiften.” Zo schrijft de Belastingdienst in een nieuwsbericht.

Actief controleren op juistheid

De Belastingdienst ziet naar eigen zeggen vaak dat aftrekposten worden opgevoerd, waar overduidelijk sprake is van onzakelijke kosten. De dienst geeft aan actief te controleren op de juistheid van kosten in de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Dit zou bijdragen aan “een eerlijke concurrentiepositie voor ondernemers en gelijkheid tussen ondernemers en werknemers in loondienst” en “Je kunt veel voorkomen door te zorgen dat je klant precies weet wat onder zakelijke kosten mag worden afgetrokken.”