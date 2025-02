PwC-onderzoek: waarom heeft de VS meer unicorns dan Europa? 

Ook als je corrigeert voor de omvang van de economie en de bevolking, zijn er in de Verenigde Staten veel meer bedrijven met een waarde van een miljard of meer dan in de Europese Unie. Meer dan de helft van de zogenoemde unicorns is in de VS gevestigd, terwijl dat in Europa minder dan tien procent is, blijkt uit recent onderzoek van PwC.

Een belangrijke oorzaak hiervan is het gebrek aan durfkapitaal in de Europese Unie. De onderzoekers van PwC telden wereldwijd meer dan drieduizend unicornbedrijven, de totale waarde van die unicorns bedroeg eind 2023 zo’n 27 biljoen dollar. De meeste unicorns zijn in de afgelopen zeven jaar ontstaan, vooral in fintech (23%), bedrijfssoftware (14%), gezondheid (9%), onderwijs (7%) en beveiliging (6%). Uit het onderzoek blijkt dat Nederland het binnen de EU relatief goed doet. Elf procent van de Europese unicorns is gevestigd in Nederland, waarvan de meeste in Amsterdam.

Europese concurrentiekracht blijft achter

De laatste tijd is er veel aandacht voor het feit dat de Europese concurrentiekracht achterloopt bij die van de VS. Dit onderzoek duikt in één aspect daarvan: de aanwezigheid van unicorns. “In de VS groeien meer start-ups uit tot unicorns,” aldus Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC. “Bovendien verplaatsen unicorns zich vaker van Europa naar de VS dan andersom. Het is dus duidelijk dat het gras voor unicorns groener is in de VS dan in Europa.”

Unicorns zijn belangrijk omdat zij grote spill-over-effecten hebben op de rest van de economie. Unicornbedrijven zijn vaak innovatief en disruptief, en banen de weg voor andere bedrijven en ecosystemen. Ze trekken ook kapitaal, intellectueel eigendom, talent, investeerders en bedrijven aan naar de regio’s waar ze actief zijn. Barbara Baarsma: “We hebben de feiten en cijfers over unicorns op een rijtje gezet en van verschillende kanten bekeken en we kunnen alleen maar concluderen dat de VS beter zijn in het creëren van een omgeving waarin unicorns gedijen, zowel als het gaat om de oprichting als hun verdere ontwikkeling. Voor Nederland en Europa is het dus zeer de moeite waard om te kijken naar de oorzaken achter deze unicorn-kloof.”

Oorzaken voor de unicorn-kloof

Het rapport van PwC zet een aantal oorzaken uiteen: unicorns richten zich vaak op de consumentenmarkt, die in de VS veel groter en minder gefragmenteerd is dan in de Europese Unie. Ook de ‘talent pool’ in de VS is groter en regelgeving is gunstiger voor grote bedrijven. Een belangrijke oorzaak van de unicorn-kloof is de veel grotere Amerikaanse durfkapitaalsector, zowel in absolute termen als in percentage van het bbp. Baarsma: “Voor jonge ondernemingen die in de fase zitten dat ze willen opschalen, is durfkapitaal of venture capital een aantrekkelijke financieringsoptie vanwege de beperkte toegang tot andere financieringsbronnen, zoals leningen van banken.”

“Vorig jaar publiceerde de oud-president van de Europese Centrale bank Draghi een rapport over de gebrekkige concurentiekracht van Europa. Draghi pleit voor een Europese kapitaalmarktunie (tegenwoordig de investerings- en spaarunie) om gemakkelijker grensoverschrijdend kapitaal te mobiliseren. Het is goed dat de Europese Commissie deze aanbeveling heeft opgepakt en hier voorstellen voor gaat doen. Anders lopen we de achterstand op de VS niet in, ook niet op het gebied van unicorns”, concludeert Baarsma.

Het onderzoek is hier te vinden.