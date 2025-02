CPB: economische groei en stijgende belastinginkomsten, maar ook onzekerheid

De Nederlandse economie groeit de komende jaren gematigd, met een verwachte bbp-groei van 1,9% in 2025 en 1,5% in 2026, zo blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De groei wordt vooral gestimuleerd door hogere bestedingen van huishoudens en de overheid.

Ondanks deze positieve ontwikkeling blijven er geopolitieke onzekerheden, zoals de veranderende internationale handelspolitiek en samenwerking, die op termijn een risico kunnen vormen. CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Het overheidstekort loopt minder op dan eerder geraamd. Tegelijkertijd is er grote geopolitieke onzekerheid en is het verstandig om, in lijn met de begrotingsregels uit het Hoofdlijnenakkoord, voldoende ruimte te houden om toekomstige tegenvallers op te vangen. Ook de conjuncturele situatie, met nog altijd een krappe arbeidsmarkt en een relatief hoge inflatie, geeft geen aanleiding tot expansief begrotingsbeleid.”

Koopkracht stijgt, armoede neemt af

De koopkracht blijft naar verwachting toenemen, doordat de lonen harder stijgen dan de inflatie en lastenverlichting door het Hoofdlijnenakkoord huishoudens ondersteunt. Hierdoor daalt de armoede van 3,5% in 2024 naar 2,9% in 2026. De inflatie blijft echter voorlopig boven de 2%, onder meer door loonstijgingen en de btw-verhoging.

Arbeidsmarkt en overheidsfinanciën

De werkloosheid blijft laag, met 3,8% in 2025 en 4,0% in 2026. Dit komt door een hoger arbeidsaanbod, met name door jongeren en ouderen die langer doorwerken. Tegelijkertijd blijven de productiviteitsgroei en de werkgelegenheidsgroei beperkt.

Hoewel de overheidsfinanciën gunstiger uitvallen dan eerder geraamd, loopt het begrotingstekort op door stijgende uitgaven aan zorg en sociale zekerheid. Het tekort stijgt van -0,6% in 2024 naar -2,4% in 2026 en kan in 2033 oplopen tot -2,9% van het bbp.

Het CPB benadrukt dat Nederland ondanks deze ontwikkelingen financieel weerbaarder is dan eerder gedacht, dankzij de hogere arbeidsparticipatie en stabiele werkgelegenheid. Toch blijft behoedzaam begrotingsbeleid noodzakelijk om toekomstige economische schokken op te vangen.

De raming is hier te vinden.