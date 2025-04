Minister: WW-uitkering voor vrij Transavia-personeel ‘onwenselijk’

Minister Van Hijum (Sociale Zaken) noemt het “onwenselijk” dat cabinepersoneel van Transavia tijdens verlof een WW-uitkering ontvangt. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek van Follow the Money (FTM).

Piek-dalcontract

Transavia maakt gebruik van een zogenoemd piek-dalcontract, waardoor werknemers 46 weken per jaar werken en 6 weken niet. Tijdens die periodes ontvangen zij 75 procent van hun salaris via een WW-uitkering, terwijl ze een sollicitatieplicht hebben. Op dit moment zouden honderden Transavia-medewerkers zo’n contract hebben, wat het bedrijf kosten bespaart in rustige periodes. Sinds de invoering in 2013 zou dit naar schatting miljoenen euro’s aan uitkeringen hebben gekost.

Ondernemersrisico

Het UWV keert de uitkeringen uit omdat de werknemers formeel geen recht op loon hebben in die weken. Toch heeft de uitkeringsinstantie deze constructie al eerder aangekaart bij het ministerie van Sociale Zaken. Minister Van Hijum deelt de zorgen: “Door de arbeidsovereenkomst op deze manier vorm te geven, wordt dit ondernemersrisico volledig afgewenteld op de samenleving.” Hij kondigt aan dat een nieuwe wet voor oproepcontracten in 2027 een einde zal maken aan deze praktijk.

Transavia verdedigt de contractvorm. “Dit contract voldoet volledig aan de geldende wet- en regelgeving,” stelt een woordvoerder. “Dat er met deze constructie aanspraak kan worden gemaakt op WW vindt buiten Transavia om plaats en wordt getoetst door het UWV.”

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Bij Transavia overwintert het personeel op kosten van UWV’

Bron: NOS