‘Zzp’ers blij met nieuw voorstel zelfstandigenwet’

Maar liefst 71% van alle zzp’ers zou voor stemmen als zij in de Tweede Kamer zouden zitten. Slechts 17% is tegen, 12% twijfelt nog. De grote steun is opvallend, aangezien het voorstel voorziet in verplichte voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen, en extra administratieve stappen vraagt via een zelfstandigenverklaring. Toch blijkt uit het onderzoek van Knab dat de behoefte aan erkenning en duidelijkheid voor veel zzp’ers zwaarder weegt.

Duidelijkheid

Een overgrote meerderheid (82%) vindt het belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over hun status als zelfstandig ondernemer. 57% is bereid om daarvoor extra administratieve stappen te zetten. Ook opvallend: 65% van de zzp’ers steunt het voorstel om zakelijke opdrachten alleen toe te staan als er iets is geregeld voor AOV en pensioen. De invulling mogen zelfstandigen zelf kiezen, bijvoorbeeld via een verzekering, broodfonds, beleggingen of vastgoed. Die combinatie van verantwoordelijkheid en keuzevrijheid wordt gewaardeerd.

Steun verschilt per sector en uurtarief

De steun voor het wetsvoorstel is het grootst onder ondernemers met een hoger uurtarief: 8 op de 10 zzp’ers die meer dan 80 euro per uur vragen zijn voor. Bij zelfstandigen onder dat tarief is dat 6 op de 10. Ook tussen sectoren zijn er grote verschillen. In de overheidssector is de steun met 85% het hoogst, gevolgd door de ICT, zorg en zakelijke dienstverlening, waar het draagvlak vaak boven de 75% ligt. In sectoren met minder vaste opdrachten of lagere tarieven – zoals detailhandel, persoonlijke dienstverlening en sport – is er meer twijfel.

Wet DBA uit de gratie

De huidige Wet DBA en opvolger VBAR kunnen op veel minder draagvlak rekenen: slechts 27% van de zzp’ers zou daar nog voor stemmen. Respondenten noemen het systeem juridisch vaag, onwerkbaar en funest voor het vertrouwen op de markt. “Als deze wet er niet snel komt, stort de markt voor zelfstandigen in elkaar,” aldus een respondent. “Opdrachtgevers zijn nu bang voor naheffingen en dat houdt alles tegen.”

Zzp’ers willen regels die werken in de praktijk

De duizenden open antwoorden laten zien dat zzp’ers niet tegen regels zijn, zolang die maar werken in de praktijk en hun vrijheid respecteren. Knab vroeg ook naar suggesties voor verbetering. Veelgenoemd: het versoepelen van het criterium ‘meerdere opdrachtgevers’ (vooral bij langdurige klussen), en het instellen van een minimumuurtarief tussen de 35 en 70 euro om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Bovenal vragen zzp’ers om een duidelijk kader, waarna zij hun ondernemerschap zelf kunnen invullen.

“Behoefte aan duidelijke, eerlijke en uitvoerbare regels”

Nadine Klokke (CEO, Knab): “De boodschap van zzp’ers is duidelijk: ze willen ondernemen met vrijheid binnen heldere en consistente kaders. Wat mij opvalt is dat ze helemaal niet tegen regels zijn, zolang die maar duidelijk, eerlijk en goed uitvoerbaar zijn. Dit wetsvoorstel sluit verrassend goed aan bij wat zij belangrijk vinden. Als bank voor zzp’ers vinden we het onze taak om hun stem te laten doorklinken in het maatschappelijke en politieke debat. Zelfstandigen zijn een onmisbare motor van onze economie, en met dit onderzoek zorgen we dat hún stem ook in Den Haag wordt gehoord.”

Het onderzoek van Knab