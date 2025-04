Loonverschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

Het gemiddelde uurloon van vrouwen in 2024 was 10,5 procent lager dan dat van mannen. In 2010 was dit nog 19 procent. De laatste jaren lopen vrouwen het loonverschil sneller in, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2024 verdienden mannen gemiddeld 30,32 euro per uur, vrouwen 27,15 euro. In 2024 was het gemiddelde bruto jaarloon (inclusief bijzondere beloningen) van vrouwelijke werknemers 32 procent lager dan dat van mannelijke werknemers. Twee derde van dit loonverschil komt doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken vaker in een voltijdbaan (63 procent) dan vrouwen (23 procent).

Het verschil in uurlonen is daarom veel kleiner: het gemiddelde uurloon van vrouwen was 10,5 procent lager dan dat van mannen. Voor een deel is dit verschil in uurlonen het gevolg van een andere samenstelling van de groepen werkende mannen en vrouwen voor wat betreft leeftijd, opleiding, het soort werk en dergelijke. Voor deze verschillen is in deze cijfers niet gecorrigeerd.

Verschil in gemiddelde uurlonen steeds kleiner

In vergelijking met 2010 zijn de gemiddelde uurlonen van mannen met 38 procent gestegen, terwijl het gemiddelde uurloon van vrouwen met 52 procent omhoogging. Hierdoor is het verschil teruggelopen van 19 procent in 2010 naar 10,5 procent in 2024. In de leeftijdsgroep 40 tot 45 jaar nam het loonverschil het meest af, van 19 procent in 2010 naar 7 procent in 2024. Dat het verschil in lonen steeds kleiner wordt is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het steeds hogere opleidingsniveau van vrouwen.

Hogere minimumlonen

De laatste jaren lopen vrouwen het verschil in gemiddelde lonen sneller in: in 2023 werd het verschil 0,7 procentpunt kleiner, in 2024 zelfs 1,5 procentpunt. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat de minimumlonen fors zijn verhoogd: van 2022 op 2024 met 21 procent. Daarbij is in 2024 overgestapt van een minimumloon per maand naar een minimumloon per uur, waardoor een deel van de werknemers met lage lonen er tot 11 procent extra op vooruitging. Omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn aan de onderkant van het loongebouw, hebben zij hier meer van geprofiteerd dan mannen.

Geen loonverschil bij jongeren

De uurlonen van jonge mannen en vrouwen verschillen weinig van elkaar. Vrouwen tussen 25 en 30 jaar verdienen per uur zelfs iets meer dan mannen van dezelfde leeftijd. Bij dertigers verdienen vrouwen gemiddeld iets minder dan mannen, en dat verschil loopt op tot 18 procent bij 55- tot 60-jarigen. Bij mannen is het gemiddelde uurloon het hoogst voor werknemers van 50 tot 60 jaar, bij vrouwen ligt de top bij 40- tot 50-jarigen.

Bron: CBS