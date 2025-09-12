Fiscale megaboete voor British American Tobacco grotendeels van tafel

Het gerechtshof Amsterdam heeft donderdag uitspraak gedaan in hoger beroep in een omvangrijke belastingzaak tussen de Belastingdienst en een Nederlandse dochtermaatschappij van British American Tobacco (BAT). Waar de rechtbank Noord-Holland eerder nog een megaboete van ruim 106 miljoen euro in stand liet, vernietigt het hof deze nu grotendeels.

Verrekenprijzen

De procedure draait om verrekenprijzen: interne prijzen die BAT tussen 2008 en 2016 in rekening bracht voor diensten binnen het internationale concern. Volgens de Belastingdienst waren veel van deze vergoedingen onzakelijk, waardoor de Nederlandse vennootschap te veel kosten aftrok en te weinig belasting betaalde.

Het gaat onder meer om kosten van factoring die door een Belgische vennootschap aan BAT in rekening zijn gebracht. Net als de rechtbank oordeelt het gerechtshof dat het grootste deel van deze kosten onzakelijk was.

Garant staan

Daarnaast betaalde BAT aan de moedervennootschap in het Verenigd Koninkrijk voor het garant staan bij obligaties die door de Nederlandse vennootschap waren uitgegeven. Volgens het hof ten onrechte, omdat het voordeel al voortvloeide uit de positie van BAT binnen het concern en geen afzonderlijke vergoeding vereiste.

Overige correcties

Verder blijven meerdere andere bijtellingen van de Belastingdienst in stand. Het hof stelt voor meerdere jaren vast dat BAT niet de vereiste aangifte heeft gedaan. In zulke gevallen rust de bewijslast op de belastingplichtige om overtuigend aan te tonen dat de bijtellingen onjuist zijn.

Beëindiging licentierechten

Ook de beëindiging van licentierechten in 2016 speelt een rol. Deze rechten waren in 2008 voor een waarde van 1 miljard euro aan het vermogen van BAT toegevoegd. Het hof acht het onzakelijk dat BAT bij de beëindiging – terwijl de exploitatie binnen het concern in het Verenigd Koninkrijk werd voortgezet – geen enkele vergoeding voor deze rechten ontving. Dit leidde volgens het hof tot een onzakelijke onttrekking aan het vermogen ter waarde van ruim 1,3 miljard euro.

Boete grotendeels vernietigd

Hoewel het hof de meeste belastingcorrecties in stand laat – in totaal ruim 1,9 miljard euro – vernietigt het de megaboete van 106,25 miljoen euro. De Belastingdienst kon namelijk niet aantonen dat BAT opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan voor de overdracht van de licentierechten.

Wel blijft een beperkte boete van ruim 2 miljoen euro overeind, onder meer voor de te hoge factoringkosten.

De uitspraak betekent dat BAT alsnog belasting moet betalen over de gecorrigeerde winst. De financiële last wordt echter aanzienlijk verlicht door het wegvallen van de megaboete. Met deze uitspraak komt voorlopig een einde aan een langlopende fiscale strijd tussen BAT en de Belastingdienst.

De uitspraak van het hof is nog niet gepubliceerd.