AFM ziet tekortkomingen in controle kasstroomoverzichten

De controle van kasstroomoverzichten door accountantsorganisaties kan op belangrijke punten worden versterkt. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder zes kantoren met een OOB-vergunning.

Volgens de toezichthouder is het kasstroomoverzicht een essentieel onderdeel van de jaarrekening en een belangrijke informatiebron voor beleggers. Hoewel de kwaliteit over het algemeen voldoende is, worden fouten niet altijd onderkend of gecorrigeerd. De AFM ziet daarom duidelijke aandachtspunten in zowel de opstelling als de controle van kasstroomoverzichten.

OOB-kantoren

Bij de OOB-kantoren constateert de AFM dat controles vaak onvoldoende diepgaand zijn en niet altijd consistent worden uitgevoerd. Overwegingen worden beperkt vastgelegd, waardoor dossiers minder transparant en moeilijker navolgbaar zijn. Ook krijgt het kasstroomoverzicht nog relatief weinig aandacht in de risicoanalyse en controleplanning, die vooral zijn gericht op balans- en winst- en verliesposten. De AFM Doet diverse aanbevelingen.

Daarnaast leunen controleteams in de praktijk vaak sterk op door cliënten aangeleverde aansluitingen, zonder voldoende eigen verificatie. Hierdoor bestaat het risico dat fouten in presentatie, classificatie of onderliggende aannames niet tijdig worden gesignaleerd. Ook de omgang met non-cash posten en de toepassing van materialiteit vragen volgens de toezichthouder om een explicietere onderbouwing.

Tegelijkertijd ziet de AFM positieve elementen, zoals aandacht voor verslaggevingsregels en bestaande kwaliteitswaarborgen. Die vormen volgens de toezichthouder een basis om de controlepraktijk verder te verbeteren. De AFM publiceert een aantal aanbevelingen voor accountantskantoren.

Beursgenoteerd

Naast de controlepraktijk signaleert de AFM ook aandachtspunten in de kasstroomoverzichten van beursgenoteerde ondernemingen. Zo worden kasstromen regelmatig ten onrechte op nettobasis gepresenteerd, terwijl IFRS in beginsel een bruto weergave vereist. Ook gaat het mis bij de verwerking van wisselkoersverschillen en de afbakening van kasequivalenten. Verder ontbreken geregeld verplichte toelichtingen, bijvoorbeeld over rente, dividenden en wijzigingen in deelnemingen, waardoor het inzicht in de liquiditeitspositie beperkt blijft. De AFM doet aanbevelingen ten aanzien van IAS7.

Self-assessment

Om de kwaliteit te verbeteren heeft de AFM een self-assessment ontwikkeld voor ondernemingen. Dit instrument moet organisaties helpen om hun processen rond kasstromen en verslaggeving kritisch te beoordelen en waar nodig aan te scherpen. De toezichthouder benadrukt dat het geen afvinklijst is, maar een hulpmiddel om interne reflectie en discussie te stimuleren.

Verbetermaatregelen

De AFM verwacht dat zowel ondernemingen als accountantsorganisaties de uitkomsten van het onderzoek vertalen naar concrete verbetermaatregelen en deze borgen in hun processen. De toezichthouder zal in het vervolg van het toezicht volgen in hoeverre de sector hier invulling aan geeft.