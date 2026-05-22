Visser & Visser richt zich ook op juridische dienstverlening

Visser & Visser breidt haar platform voor ondernemerschap verder uit met juridische dienstverlening. Dat voorziet duidelijk in een behoefte, meldt het top 20-kantoor.

“Het juridisch aspect raakt veel belangrijke momenten binnen een onderneming”, zegt Ariane Morren-Vos, jurist bij Visser & Visser. “Denk aan de aan- of verkoop van een bedrijf, bedrijfsopvolging, vastgoedtransacties, arbeidsrecht of contractvraagstukken. Juridische kennis speelt in veel situaties een belangrijke rol. Door deze expertise onderdeel te maken van onze organisatie kunnen we klanten nog beter ondersteunen.”

De juridische afdeling bestaat uit ervaren professionals met verschillende achtergronden. Marius Rebel en Jordy van den Berg brengen hun ervaring vanuit de advocatuur mee en Ariane Morren-Vos werkte eerder als ondernemingsrechtjurist. Vanuit hun expertise ondersteunen zij klanten door heel Nederland.

Groeiende vraag

Volgens Ariane Morren-Vos voorziet de uitbreiding duidelijk in een behoefte. “We zijn nu een jaar onderweg en zien veel vraag vanuit klanten. Deze stap stelt ons in staat ondernemers nog beter te ondersteunen bij de vraagstukken die op hun pad komen. We verwachten de komende jaren dan ook verdere groei van de afdeling.”

Ook de combinatie van schaal en betrokkenheid maakt volgens haar het verschil. “Qua professionaliteit en breedte van dienstverlening doet Visser & Visser niet onder voor de grootste kantoren. Tegelijkertijd staan we via onze relatiemanagers dicht naast de ondernemer. Juist die combinatie maakt ons sterk.”