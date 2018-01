Pensioenkennis Nederlander nog altijd onder de maat

Volgens Netspar hebben de meeste Nederlanders nog altijd bitter weinig kennis over pensioen. Dat concluderen onderzoekers Marike Knoef, Jim Been, Marijke van Putten in een rapport dat binnenkort verschijnt. Daaruit blijkt dat een boodschap met een negatieve strekking eerder aanzet tot het vergroten van de eigen pensioenkennis.

Het belang van pensioenbewustzijn wordt groter omdat de individuele verantwoordelijkheid van mensen ten aanzien van hun pensioen toeneemt, net als het aantal zelfstandigen en de keuzes over hun pensioen. Maar zeker onder jongeren blijft het pensioenbewustzijn laag. Netspar onderzocht hoe dat kan worden vergroot. “We onderzoeken of jongeren en ouderen op een andere manier benaderd moeten worden. Verder zijn we, voor zover wij weten, de eersten die het gebruik van social media in pensioencommunicatie analyseren.”

De onderzoekers hebben gekeken naar twee vormen van pensioenbewustzijn: het beantwoorden van basisvragen over het pensioenstelsel en het inloggen bij mijnpensioenoverzicht.nl.

Negatieve boodschap komt beter aan

Om het effect van pensioencommunicatie te meten, is een experiment uitgevoerd met brieven met een positieve en negatieve ‘framing’. Daarnaast is een bericht op Facebook geplaatst, gericht op mensen tussen 20 en 40 jaar. “De resultaten laten zien dat brieven met een negatieve framing de basiskennis over het pensioenstelsel verhogen. Dit effect is niet significant verschillend voor jongeren en ouderen in de beroepsbevolking. Het socialmediabericht is effectief in het verhogen van het gebruik van mijnpensioenoverzicht.nl.” De lezers van de brieven met een negatieve strekking beantwoordden de vragen significant beter dan degenen die een brief met een positieve boodschap kregen.

Twee van de vijf vragen goed

Deelnemers aan het onderzoek kregen vijf basale vragen over het pensioenstelsel in Nederland. Gemiddeld beantwoorden mensen 2,1 van de vijf vragen goed. Veel mensen veronderstellen bijvoorbeeld dat een deel van de AOW-premie wordt belegd. De deelnemers geven aan vaak onzeker te zijn over de antwoorden. “Het is deels een gok. Dat geldt ook voor de mensen die het goede antwoord geven”, zegt onderzoeker Knoef in het FD. Zij denkt dat meer basiskennis kan helpen om het vertrouwen in pensioenfondsen te vergroten.