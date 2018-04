PERSONALIA: topcreatief Rodger Beekman naar PwC

PwC heeft reclameman Rodger Beekman aangetrokken. Hij gaat als creative director het Experience Center van PwC ‘voorzien van innovatieve, creatieve en business concepten’, schrijft vaksite Adformatie.

Beekman zal zich ook richten op verdere uitbouw van het creatieve team binnen PwC. Binnen het Experience Center wordt gewerkt aan technologie, business design en creatie, met als doel organisaties te helpen bij het maken van een digitaliseringsslag die bijdraagt aan hun groei. Beekman was eerder als topcreatief werkzaam bij grote reclamebureaus als TBWA, BSUR, BBDO, BPG/Bates, Havas Worldwide, MullenLowe en 60 layers of cake, waarvan hij medeoprichter is. Zijn reclamewerk is meermaals bekroond.