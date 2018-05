Europese Commissie: Online bedrijf registreren moet mogelijk worden

Het moet mogelijk worden in de Europese Unie online een bedrijf te registreren. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie.

In het zogenoemde Vennootschapsrechtpakket staan nieuwe regels voor het vennootschapsrecht. Deze moeten digitalisering en grensoverschrijdende herstructureringen in het vennootschapsrecht makkelijker maken.

Het moet mogelijk worden om de noodzakelijke documenten online aan het Handelsregister aan te bieden. Lidstaten kunnen daarmee zelf waarborgen tegen fraude en misbruik inbouwen, zoals verplichte identiteitscontrole en het geven van een rol aan de notaris bij de vormgeving van een juridische entiteit.

Het voorstel houdt verder in dat de regels voor het omzetten, fuseren en splitsen van ondernemingen binnen de EU worden geharmoniseerd. Daarnaast zijn er ook specifieke maatregelen opgenomen om de nationale autoriteiten te helpen bij het tegengaan van misbruik. Ze moeten voorkomen dat bij dit soort operaties constructies worden bedacht om belastingen te ontwijken, de rechten van werknemers uit te hollen of de belangen van schuldeisers of minderheidsaandeelhouders aan te tasten.

Gelijke mogelijkheden voor vennootschappen

Het doel van dit voorstel is om meer gelijke mogelijkheden creëren voor vennootschappen in de EU. Tegelijkertijd krijgen de lidstaten de ruimte hun nationale systeem naar behoefte aan te passen en juridische tradities te handhaven.

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bekijken nu of de voorgestelde waarborgen voldoen of dat er nog punten zijn die de Europese regelgever gedurende het wetgevingsproces moet aanpassen.