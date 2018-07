Spanje sloopt bouwsel aftrek vennootschapsbelasting

Spanje is van plan ‘een compleet bouwwerk’ aan aftrekposten voor de vennootschapsbelasting te slopen, iets waar vooral grote ondernemingen van profiteerden. Dat leidde tot een effectief tarief van 12%. De Spaanse minister van financiën María Jesús Montero Montero wil dit opvoeren naar 15%. Het officiële tarief ligt op 25%. Dat schrijft het FD op basis van een interview dat Montero gaf aan met de omroep Cadena SER.

Verder heeft de Spaanse overheid een bankenbelasting ingevoerd die het land jaarlijks zo’n €1 miljard moet opleveren. Met de opbrengst van deze en een reeks andere nieuwe belastingen hoopt de regering het gat in de financiering van de sociale zekerheid te dichten. Een deel daarvan is ontstaan door de pensioenverhoging die de vorige regering afkondigde. Een andere nieuwe belasting is een internettaks, waarmee Spanje vooruitloopt op een mogelijk Europese maatregel. Het betreft een heffing in voor technologiebedrijven, in Spanje bekend onder de naam ‘Google-taks’. Deze nieuwe belasting komt uit de koker van de vorige regering en was bedoeld om de pensioenverhoging te financieren. Spanje verwacht dat deze belasting, die aansluit bij Europese plannen, het land jaarlijks maximaal €1,5 miljard oplevert.