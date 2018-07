RB start met fiscale praktijkopleiding op HBO-niveau

Het Register Belastingadviseurs (RB) is deze week gestart met RB College. Een fiscale praktijkopleiding op HBO-niveau van twee jaar. De opleiding moet studenten voorbereiden op het beroep van belastingadviseur. RB College moet voorzien in de behoefte van belastingadvieskantoren om de fiscale kennis van jong talent naar een hoger niveau te tillen, zo stelt de beroepsorganisatie. De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om door te stromen naar de RB Academy.

Jasmijn Schipper (programmamanager RB Opleidingen): ‘Studenten leren op HBO-niveau de wet- en regelgeving te interpreteren en toe te passen in de fiscale MKB-praktijk. Daarnaast leert men om zelfstandig fiscale vraagstukken te behandelen en advieskansen te signaleren. De opleiding is bedoeld voor diegenen die nog geen fiscale HBO-/WO-opleiding hebben gevolgd maar bijvoorbeeld al wel werkzaam zijn in de fiscale dienstverlening.’ De opleiding moet een stevige basis bieden aan fiscale kennis die nodig is om door te stromen w de RB Academy.

RB Academy

De RB Academy moet dan de logische vervolgstap zijn na het RB College. De opleidingen mikken op een vertaalslag naar de MKB-praktijk. ‘Young professionals beheersen de theorie goed, maar missen vaak nog vaardigheden om klanten zelfstandig te adviseren. De RB Academy biedt hierin de perfecte ondersteuning. Naast vakinhoudelijke verdieping, werken studenten aan verschillende vaardigheden, zoals adviseren, schrijven, argumenteren en onderhandelen,’ aldus Jasmijn Schipper. Het succesvol afronden van de opleiding leidt tot het mogen voeren van de RB-titel.

Aanmeldproces gestart

Beide opleidingen starten in september 2018. Inmiddels is het mogelijk om aan te melden en zijn de eerste inschrijvingen al binnen. Op de website van het RB biedt meer informatie over de instroomprofielen, opleidingsduur en kosten. Zie rbcollege.nl en rbacademy.nl.