‘Nederlands pensioenstelsel nog altijd beste’

Het Nederlandse pensioenstelsel is ondanks de dreigende pensioenkortingen nog altijd wereldkampioen. Dat concludeert adviesbureau Mercer uit de jaarlijkse Global Pension Index.

Denemarken is nummer 2 in pensioenen, gevolgd door Australië, dat Finland van de derde plaats heeft verdrongen. In de Global Pension Index worden pensioenstelsels van 37 landen getoetst op toereikendheid, duurzaamheid en integriteit.

Mercer heeft dit jaar ook de pensioenstelsels van de Filipijnen, Thailand en Turkije in de vergelijking betrokken. ‘Hierdoor dekt het onderzoek nu bijna twee derde (63%) van de wereldbevolking.’ De A-status is voorbehouden aan slechts twee landen: Nederland en Denemarken. ‘Er is het afgelopen jaar veel te doen om het pensioenstelsel in Nederland. Zeker nu het nieuwe akkoord er is en de nieuwe pensioenwet eraan zit te komen. We zijn met elkaar kritisch, en dat is ook goed want alleen dan kun je de kwaliteit blijven borgen. Maar soms is het goed om door dit soort onderzoeken je zegeningen te koesteren en te beseffen dat we het wereldwijd gezien erg goed voor elkaar hebben’, zegt pensioenexpert Marc Heemskerk.

Hogere score voor Nederland

Hoewel de pensioenfondsen er financieel minder goed voorstaan, scoort Nederland dit jaar hoger dan vorig jaar. Ons land scoort op toereikendheid 78,5 van de 100 punten, op duurzaamheid 78,3 en voor integriteit 88,9. ‘Voor alle categorieën betekent die uitslag een plek in de top 3. De overall score van Nederland is 81,0 punten, 0,7 hoger in vergelijking met vorig jaar.’ Volgens het onderzoek kan Nederland nog hoger scoren door het reduceren van schulden bij huishoudens en het verhogen van de arbeidsparticipatie onder ouderen naarmate de levensverwachting stijgt. ‘De hoge huishoudelijke schulden van Nederland zijn opvallend, net als in Denemarken overigens. Goed gevulde pensioenpotten brengen klaarblijkelijk meer vertrouwen om schulden aan te gaan, waarvan hypotheekschuld verreweg de grootste schuld is.’

In de deelcategorieën gaan wel steeds andere landen met de hoogste score aan de haal: Ierland is de beste in toereikendheid, Denemarken wint op duurzaamheid en Finland is nummer 1 in integriteit. In de totaalscore bungelen de stelsels van Turkije, Argentinië en Thailand onderaan. Van de Europese landen doet Italië het ’t slechtst met de 27e plaats. Het Belgische pensioenstelsel staat niet in de index.

Zelfde landen in top 10

De 10 beste pensioenstelsels ter wereld zijn dezelfde als vorig jaar. Wel stijgt Nieuw-Zeeland van positie 9 naar 8, gaat Canada van 10 naar 9 en daalt Chili van 8 naar 10. ‘Wat opvalt is dat de score van de VS en Mexico op het gebied van houdbaarheid is gestegen als gevolg van de dalende levensverwachting in deze landen. Dit heeft een positief financieel effect op de index, maar voor de populatie is het uiteraard minder positief.’