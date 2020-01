Katvangers ingezet bij witwassen 4,2 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden geëist tegen een man die wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het OM verwijt de verdachte meer dan 4,2 miljoen euro te hebben witgewassen via de bankrekeningen van drie BV’s.

De man probeerde buiten schot te blijven door gebruik te maken van twee katvangers, die op papier de bestuurders van de ondernemingen leken. In werkelijkheid hadden zij niets over de bedrijven te zeggen en had de verdachte, op de achtergrond, wel degelijk de leiding.

Witwasnetwerk

In de periode januari 2015 tot en met 31 december 2016 zou de verdachte meer dan 4,2 miljoen euro hebben witgewassen. Drie bedrijven werden gebruikt als belangrijke schakels in een (internationaal) witwasnetwerk. De verdachte maakte daarbij gebruik van twee vaste katvangers, mannen met schulden en geen kennis van zaken met betrekking tot ondernemen. Samen hadden deze stromannen ongeveer 15 bedrijven op naam staan. Bankpassen en inlogcodes moesten ze afstaan aan de verdachte. De bedrijven hadden vermoedelijk geen legale bedrijfsactiviteiten. Ook hadden ze geen feitelijk adres, maar slechts een postadres in een kantoorverzamelpand.

Colombia

Toch werden er in circa twee jaar tijd miljoenen euro’s op de bankrekeningen van de drie BV’s gestort en overgemaakt naar rekeningen in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Daar waren ook veel contante stortingen bij. De precieze herkomst, maar ook de precieze bestemming van het geld was niet vast te stellen. Het feit dat grote geldbedragen naar bijvoorbeeld Colombia werden overgemaakt, werkte de gedachte in de hand dat deze betalingen met drugs te maken hebben. Het OM vermoedde dat het doel van de verdachte, naast het verhullen van belanghebbenden, was om de criminele herkomst van de opbrengst van misdrijven te verhullen.

Strafeis

In België werd de verdachte in 2019 veroordeeld voor soortgelijke feiten die hij pleegde tussen 2013 en 2018 en kreeg een gevangenisstraf van zes jaar en een beroepsverbod opgelegd. In Amsterdam hoorde de man een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden tegen zich eisen door de officier van justitie. De zaak tegen een van de twee katvangers is aangehouden en zal later op zitting komen.

De rechter doet op 6 februari uitspraak.

Bron: OM