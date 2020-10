Nederland blijft pensioenkampioen

De dreiging van pensioenkortingen is groot en hervormingen staan op stapel, maar volgens Mercer is ons land nog altijd in het bezit van het beste pensioenstelsel ter wereld.

De adviesorganisatie stelt samen met beleggersvereniging CFA Institute jaarlijks de Global Pension Index samen. Daarin worden de pensioenstelsels van 39 landen getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Nederland is voor het derde jaar op rij koploper, gevolgd door Denemarken en nieuwkomer Israël. Alleen aan de nummers 1 en 2 is de A-status toegekend. Nederland gaat aan kop met een indexwaarde van 82,6. Thailand sluit de rij met 40,8. Ons land doet het met name goed op toereikendheid (81,5), Denemarken is leider in duurzaamheid (82,6) en Finland scoort het best op integriteit (93,5). België zit overall in de middenmoot met de score 63,4. Duitsland haalt met 67,3 net niet de top 10.

Verandering noodzakelijk voor vertrouwen

Wereldwijd zetten lagere beleggingsopbrengsten en hogere staatsschulden door de coronacrisis de pensioenstelsels onder druk. ‘Ook vóór COVID-19 stonden pensioenstelsels wereldwijd onder toenemende druk om de pensioenuitkeringen te behouden, daarom is in Nederland het pensioenakkoord opgesteld. Het klinkt tegenstrijdig dat we het beste pensioenstelsel ter wereld gaan veranderen, maar het is noodzakelijk voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel. De gestegen staatsschulden en aanstaande recessie leggen juist druk op de handhaving van onze landelijke pensioenambitie’, zegt Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland. Als reactie op de pandemie zijn er regeringen die deelnemers tijdelijk toegang tot gespaarde pensioenen hebben gegeven ​​of anderzijds de pensioenbijdragen hebben verlaagd. Dat geldt niet voor Nederland en Denemarken.

Heldere communicatie onmisbaar

CFA-bestuurslid Gerben Jorritsma wijst op de paradoxale situatie dat juist in ons land het maatschappelijk vertrouwen in het pensioenstelsel zeer laag is. ‘Dat vindt zijn oorsprong in de complexiteit van financiële vraagstukken, waaronder pensioen. Daar lijkt dan ook voor een belangrijk deel de kern van de oplossing te liggen. Heldere en begrijpelijke communicatie over pensioenvraagstukken zijn een eerste vereiste. Daarnaast zijn aanvullende initiatieven nodig om een duidelijk handelingsperspectief voor deelnemers te scheppen. Denk aan verruimde keuzemogelijkheden, maatwerk met betrekking tot uitkeringen in de loop van de tijd, en persoonlijke vaststelling van het door deelnemers gewenste beleggingsrisico in de opbouwfase tot aan de pensioendatum.’ Vooral het laten aansluiten van pensioen op de risicobereidheid kan volgens hem een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen.