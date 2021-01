Pensioen ambtenaren en zorgmedewerkers niet gekort

Praktisch heel 2020 hing het in de lucht: de grote pensioenfondsen zullen dit jaar de pensioenen moeten korten. Dankzij de soepeler criteria die minister Koolmees (Sociale Zaken) hanteert, ontspringen ABP en Zorg en Welzijn echter opnieuw de dans.

Het ambtenarenfonds ABP meldt een voorlopige dekkingsgraad van ruim 92% per 31 december 2020. ‘Een verlaging van de pensioenen is daarmee dit jaar van de baan. Het is nog niet bekend hoe hoog de dekkingsgraad van eind december precies is. Op 21 januari weten we meer daarover. Duidelijk is wel dat die niet onder de 90% zal komen. Minister Koolmees heeft de ondergrens voor de dekkingsgraad van eind december tijdelijk verlaagd van 104% naar 90%. Doordat ABP gebruikmaakt van deze versoepelde grens, is een verlaging van de pensioenen niet nodig.’

Zorg en Welzijn komt volgens de eerste berekeningen op een dekkingsgraad van ruim 91%: net genoeg om niet te hoeven korten. ‘Om de waardering van alle verplichtingen en beleggingen, en daarmee de dekkingsgraad van 31 december 2020, definitief te bepalen is nog enkele weken nodig. Maar het lijkt erop dat de marge ruim genoeg is om dit jaar niet te hoeven verlagen.’

Metaal- en techniekfonds PMT zat in november boven de 94% en lijkt ruim boven de verlaagde grens te blijven.