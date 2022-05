Vattenfall-klokkenluiders starten tuchtzaak tegen accountants van IIA

De twee klokkenluiders die melding maakten van gesjoemel bij energiebedrijf Vattenfall spannen een tuchtzaak aan tegen vier accountants van het Instituut van Internal Auditors. Zij deden onderzoek naar de aantijgingen van de klokkenluiders jegens Vattenfall. Daarover schrijft energieblad Energeia.

De twee klokkenluiders waren van mening dat Vattenfall in 2013 met opzet informatie zou hebben gelekt naar het Duitse bedrijf Siemens. Dit bedrijf kreeg hierdoor een voorsprong bij de aanbesteding voor de bouw van een gasturbine in Duitsland van honderden miljoenen euro’s. Na een klacht van de twee medewerkers startte Vattenfall een eigen onderzoek naar de overtreding van de aanbestedingsregels.

Regels omzeilen

De uitkomst was opmerkelijk. Vattenfall had de aanbestedingsregels inderdaad overtreden, maar in plaats van schuld te bekennen luidde de conclusie van het onderzoek dat het management meer betrokkenheid had moeten tonen. Een intern memo daarover kan gelezen worden als een aansporing om de regels te omzeilen, maar wel minder opzichtig. ‘Over het algemeen lijkt de niet-naleving van de EU-wetgeving vrij goed bekend op managementniveau’, zo stond in het interne memo. ‘De beslissing om niet te voldoen aan de Europese wetgeving impliceert dat de onderneming bepaalde risico’s accepteert. (…) Grotere betrokkenheid van het management is noodzakelijk zodat de genomen bedrijfsrisico’s worden beheerst en vallen binnen de risicobereidheid van de onderneming.’

IIA

Mede op basis van dit memo dienden de twee klokkenluiders in 2020 een klacht in bij de Raad van Tucht van het Instituut van Internal Auditors. Daar hadden zij meteen al weinig vertrouwen in: het hoofd internal audit van Vattenfall was toen bestuursvoorzitter van het IIA. De uitspraak van de Raad van Tucht bevestigde de klokkenluiders in hun idee dat de slager hier zijn eigen vlees keurde: het was geen integriteitsinbreuk van Vattenfall, vond de Raad, maar een onzorgvuldigheid. De twee klokkenluiders wenden zich daarop tot de Raad van Beroep van het Instituut van Internal Auditors. Die kwam tot hetzelfde oordeel als de Raad van Toezicht: het was geen integriteitsinbreuk, maar onzorgvuldig.

Accountantskamer

Daarom stappen de klokkenluiders nu naar de Accountantskamer. Omdat deze alleen klachten tegen individuele accountants behandeld, richtten de klokkenluiders zich tegen vier accountants van de IIA. Die organisatie weerspreekt de aantijging dat het instituut niets doet. ‘Zo’n acht jaar geleden werd er een klacht behandeld door de Raad van Tucht. Die is ongegrond verklaard’, zegt voorzitter Linda Post tegen Energeia. Zij zegt dat de klacht van de Vattenfall-klokkenluiders ‘is afgehandeld volgens onze procedures en reglementen, wat de integriteit waarborgt’.

Peter Schimmel

Deze tuchtklacht staat los van de eerdere klacht jegens forensisch accountant Peter Schimmel. Die deed in opdracht van Vattenfall onderzoek naar de manier waarop het energiebedrijf de klacht van de klokkenluiders in Nederland had behandeld. In zijn rapport concludeerde Schimmel dat de klachtafhandeling ‘bedachtzaam’ was geweest. De klokkenluiders vonden echter dat hij ‘onkundig, onprofessioneel, onzorgvuldig’ te werk was gegaan. De Accountantskamer stelde de twee in februari 2021 in het gelijk. Schimmel werd voor drie maanden geschorst.

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat op 19 mei 2022 werd gepubliceerd.