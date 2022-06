Jan Weezenberg (1934-2022): na 80 reacties wordt het stil

Jan Weezenberg is overleden. Hij werd 88 jaar. Tijdens zijn werkzame leven was hij onder meer in dienst van Philips en doceerde hij aan de Open Universiteit. Maar de huidige generatie accountants kent hem vooral als de ‘J.N. Weezenberg’ die veelvuldig reageerde op berichten over het accountantsvak, onder meer op Accountancy Vanmorgen.

Jan Weezenberg werd op 5 mei 1934 geboren. De registeraccountant was onder meer hoofd van het kenniscentrum voor toegepaste bedrijfseconomie van Corporate Accounting Philips International en universitair hoofddocent Informatiemanagement aan de Open Universiteit Nederland. Verder was hij als programmamaker, docent en examinator betrokken bij de accountantsopleidingen van diverse universiteiten en was hij redacteur en/of auteur van diverse publicaties en tijdschriften.

Reaguurder

Later in zijn leven ontdekte hij de mogelijkheden van internet. Naar hartelust reageerde hij op berichten die met het accountantsvak te maken hadden. Ook op Accountancy Vanmorgen werd hij een vaste reageerder: Weezenberg liet precies 80 keer van zich horen. De eerste keer was dat op 30 mei 2016 naar aanleiding van een bericht over de nieuwe notarisverordening, die geen mogelijkheid bood tot samenwerking met accountants. Volgens Weezenberg werd ten onrechte de suggestie gewekt dat accountants niet hoog opgeleid zijn.

Te negatief

Zijn laatste reactie dateert van 2 mei jongstleden. Zoals zo vaak klom hij in de pen naar aanleiding van een bericht over zijn geliefde accountantsberoep. Dit keer betrof het de MKB-campagne van de NBA. ‘Kern van de boodschap,’ zo viel in het artikel te lezen, ‘is dat mkb-ondernemers MOETEN kunnen vertrouwen op een breed, deskundig advies en een kritische blik.’ Dat was voor Jan Weezenberg te negatief geformuleerd. ‘Ik mis de toevoeging: “Ondernemers KUNNEN vertrouwen…”, zo schreef hij.

Jan Weezenberg overleed op 19 juni 2022. Op www.accountant.nl staat een uitgebreide necrologie.