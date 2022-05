NBA vervolgt mkb-campagne

De NBA is maandag gestart met het tweede deel van de mkb-campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’. ‘Hiermee laat de NBA zien dat accountants een belangrijke rol spelen bij allerlei actuele thema’s, zoals duurzaamheid en ondernemen na een pandemie.’

Kern van de boodschap is dat mkb-ondernemers moeten kunnen vertrouwen op een breed, deskundig advies en een kritische blik, zeker in onzekere tijden. ‘Accountants kunnen namelijk een adviserende en meedenkende rol spelen bij dilemma’s rond cybersecurity, subsidies of als door corona de buffer van het bedrijf op is.’ Voorzitter Kris Douma typeert die rol als ‘sparringpartner van buiten de onderneming’ met brede bedrijfskundige kennis. ‘De meerwaarde van de accountant zit ‘m vooral in de kennis die hij heeft van je bedrijf en het inzicht dat hij heeft van de markt en andere ondernemingen. Daardoor kan hij inschatten waar kansen voor het betreffende bedrijf liggen. Dát is de meerwaarde van accountants.’

Verhalen en video’s

De campagne is vorig jaar zomer begonnen en wordt nu voortgezet met nieuwe ondernemersverhalen en video’s over actuele thema’s. ‘Op nba.nl/rekentop vinden ondernemers veel praktische informatie over wat accountants precies voor hen kunnen betekenen. Daarnaast staan hier de nieuwe verhalen en video’s en kunnen mkb’ers een accountantskantoor in de buurt vinden. Ook kunnen zij middels een online checklist direct zien of een accountant voor hen van toegevoegde waarde is.’